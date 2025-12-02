Prezent dla Niej na Święta. Jedna lista i wiesz, co kupić

Ładowanie...

Podczas szukania najlepszego prezentu na święta dla Dziewczyny (lub innej ważnej kobiety w naszym życiu), możliwości są praktycznie nieskończone. To może sprawić, że poszukiwanie idealnego prezentu dla niej może przyprawić o ból głowy. Jednak nie musi tak być.

Sekretem znalezienia najlepszego prezentu świątecznego dla niej jest zrozumienie, co bliska osoba lubi najbardziej. Nasza tegoroczna lista pomysłów na prezent pod choinkę jest właśnie tym - listą produktów, które będą strzałem w dziesiątkę zależnie od zainteresowań i pasji.

Oto lista najciekawszych prezentów dla niej: koleżanki, dziewczyny, narzeczonej, żony, mamy, babci, teściowej lub dorastającej córki. Na pewno znajdziesz tutaj idealny prezent.

Powerbank INIU PowerPaw 10000 mAh 20W - 69,99 zł

W zasadzie wszyscy noszą dzisiaj w kieszeni smartfony i inne gadżety elektroniczne, a te często się rozładowują. Dodatkiem do damskiej torebki może być powerbank - najlepiej taki, który nie będzie przypominał smutnej cegły. Ciekawym wyborem może okazać się INIU PowerPaw za sprawą wzorku ze zwierzęcą łapką oraz zintegrowanego z obudową kabelka z końcówką USB-C. Jego pojemność to 10000 mAh, więc naładuje telefon kilkukrotnie - i to szybko, gdyż zapewnia moc 20 W.

Smartwatch HUAWEI Watch GT 6 Elegant 41 mm - 1299 zł

Dobrym wyborem z pewnością będzie inteligentny zegarek - pod warunkiem że nie będzie to toporny gadżet z szaroburą kopertą o kanciastych kształtach. Przykładem modelu kierowanego do kobiet jest HUAWEI Watch GT 6 Elegant w wersji 41 mm. Będzie dobrze wyglądał nawet na filigranowym nadgarstku, a złoty kolor pasuje do wielu innych noszonych przez płeć piękną.

LEGO ICONS Małe roślinki (10329) - 174,97 zł

Co kupić osobie, która lubi kwiatki, ale jest w stanie zabić nawet kaktusa? Jeśli mówimy o kimś, kto nie ma hopla na punkcie LEGO, ale mimo to aktywnie uczestniczy w składaniu pojawiających się w niewyjaśnionych okolicznościach w domu kolejnych zestawów, to duńska firma przygotowała też idealnie dla niej: zestawy LEGO z roślinkami. Choć z pozoru są proste niczym zestawy dziecięce, zestawy LEGO ICONS kierowane są do osób dorosłych. Ich nietuzinkowy wygląd sprawia, że po złożeniu mogą stać się świetną dekoracją salonu, biura lub sypialni i codziennie przypominać o udanym prezencie gwiazdkowym.

Inteligentny lokalizator Samsung SmartTag2 - 59,95 zł

Bliskiej ci osobie notorycznie zdarza się gubić rzeczy lub zostawiać je nie tam, gdzie ich miejsce? Samsung SmartTag2 to elegancki i kompaktowy lokalizator Bluetooth. Urządzenie-brelok można przymocować do kluczy, torebki, a nawet obroży zwierzaka, dzięki czemu bliska ci osoba już nigdy nie utraci tego, co ważne. Lokalizator ma zasięg do 120 metrów, wbudowany dzwonek i jest kompatybilny z urządzeniami Samsung Galaxy.

Book nook Robotime Sakura Densya (Tramcar) - 200,33 zł

Na półce z książkami - oczywiście oprócz książek - często można także znaleźć różne dodatki i dekoracje, takie jak podstawki trzymające książki, figurki czy oprawione w ramkę zdjęcia. Ciekawym uzupełnieniem może być także book nook Sakura Tramcar od Robotime. To nic innego jak wkładka wstawiana pomiędzy książki, która upiększa półkę, jednocześnie nie „wychylając” się zbytnio wobec otaczających ją książek. Jest to produkt do samodzielnego złożenia, na który składa się aż 340 drewnianych części oraz elementów niezbędnych do instalacji oświetlenia gotowej konstrukcji.

Cyfrowa ramka na zdjęcia FRAMEO Wi-Fi - 129,99 zł

Wybranka twojego serca to entuzjastka rodzinnej fotografii, ale boisz się, że wasze ściany nie wytrzymają jej pasji? Tu z pomocą przychodzi cyfrowa ramka na zdjęcia FRAMEO Wi-Fi. Pozwoli jej z łatwością udostępniać i wyświetlać cenne chwile. Urządzenie posiada 7-calowy ekran dotykowy, łączność WiFi oraz możliwość odbierania zdjęć i filmów od znajomych i rodziny z całego świata za pośrednictwem aplikacji Frameo. Ramka jest dostępna w stylowym białym kolorze.

Smart czajnik Xiaomi Mi Smart Kettle 2 Pro - 195 zł

Szukasz przemyślanego prezentu świątecznego dla najważniejszej entuzjastki herbat w twoim życiu? Xiaomi Mi Smart Kettle 2 Pro to nowa wersja inteligentnego czajnika o mocy 1800 W, teraz o pojemności 1,7 litra. Oferuje funkcje takie jak sterowanie smartfonem, regulacja temperatury i funkcja utrzymywania ciepła. Wykonany ze stali nierdzewnej i plastiku, zapewnia bezpieczeństwo dzięki podwójnym ściankom. Dedykowana aplikacja umożliwia zdalne sterowanie, umożliwiając przygotowanie gorącej wody, leżąc w łóżku, lub dopiero wracając do domu.

Przenośna drukarka Xiaomi Mi Portable Photo Printer 1S - 299 zł

Możliwość zachowania wspomnień, czy po prostu oprawienia ich w ramkę, to również świetny prezent. A taki właśnie oferuje przenośna drukarka Xiaomi Mi Portable Photo Printer. Łączy się ona ze smartfonem za pomocą komunikacji Bluetooth, dzięki czemu umożliwia drukowanie nawet bez połączenia z internetem. Drukarka obsługuje formaty plików JPG i PNG, co sprawia, że świetnie nadaje się do druku zdjęć uchwyconych telefonem, jak i obrazów pobranych z sieci. Druk odbywa się laserowo na samoprzylepnym papierze o wymiarach 50 x 76 mm.

Czytnik ebooków Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition - 879,99 zł

Nie ma nic lepszego, jak czytanie z ekranu, który jednocześnie nie męczy oczu tak, jak ekran smartfona czy tabletu. Takie doświadczenie może zapewnić czytnik ebooków taki jak Kindle Paperwhite. Model w wersji Signature Edition jest niewiele droższy od bazowego, ale urządzenie ma dodatkowe funkcje nieobecne w tym podstawowym takie jak automatyczna regulacja doświetlenia ekranu i ładowanie indukcyjne. Do tego dochodzi 32 GB zamiast 16 GB wbudowanej pamięci, więc obdarowana nim osoba może z powodzeniem zabrać tysiące książek dosłownie w dowolne miejsce, ciesząc się ekranem doskonale imitującym papier. „Dosłownie dowolne miejsce” nie jest tu przypadkowe, gdyż Kindle Paperwhite 5 posiada nie tylko delikatne doświetlenie ekranu (idealne dla nocnych marków), ale jest też wodoodporny. Dzięki czemu z powodzeniem sprawdzi się na plaży albo w… wannie. Ponadto na jednym ładowaniu potrafi wytrzymać do sześciu tygodniu, a do uzupełnienia baterii wystarczy uniwersalny kabel USB-C.

