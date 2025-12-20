Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Tech /
  3. Nauka

Zbrodnia sprzed 2300 lat. Znaleźli odcisk palca w smole

Nieudany najazd sprzed 2300 lat, zatopiona łódź i odcisk palca w smole. Naukowcy sprawdzają, kto napadł wyspę Als.

Marcin Kusz
Zatopili łódź z napastnikami. Jeden ślad ich zdradził
REKLAMA

Ponad 2 tysiąclecia temu grupa wojowników przypłynęła na duńską wyspę Als, by urządzić brutalny najazd. Wyprawa zakończyła się klęską, a zwycięzcy wrzucili zdobyczną łódź i broń w bagno jako ofiarę dla bogów. Dziś ta sama łódź, znana jako łódź z Hjortspring, stała się jednym z najdziwniejszych miejsc zbrodni w archeologii. Nowe badania pokazały na jej poszyciu coś, czego nikt się nie spodziewał: odcisk ludzkiego palca sprzed około 2300 lat. I to właśnie ten drobny ślad zmienia sposób, w jaki patrzymy na dawnych napastników.

REKLAMA

Nieudany najazd, który przetrwał w bagnie

Cała historia zaczyna się w IV w.p.n.e. Na niewielką wyspę Als na południu dzisiejszej Danii przypływa kilka drewnianych łodzi. Na pokładach znajdują wojownicy z tarczami, włóczniami i mieczami, przygotowani na szybki atak. Ich plan się nie udaje. Zamiast łupów czeka ich porażka.

Po bitwie obrońcy wyspy zbierają zdobyczną broń i jeden z wrogich okrętów. Zamiast użyć go ponownie, rytualnie go rozbrajają: ładują do środka uzbrojenie pokonanych i zatapiają całość w bagnie Hjortspring Mose. Dla nich był to religijny gest wdzięczności – ofiara złożona bogom za zwycięstwo. Dla nas – kapsuła czasu.

Pod koniec XIX w. z bagnistej ziemi wydobyto niezwykle dobrze zachowaną łódź wykonaną z drewna lipowego. To najstarsza znana jednostka tego typu w Skandynawii, długa na kilkanaście metrów, zbudowana z cienkich desek przewiązanych linami. Przez długi czas badacze myśleli, że mamy do czynienia jedynie z pamiątką po nieudanym morskim rajdzie. Brakowało informacji, skąd dokładnie przypłynęli napastnicy.

Odcisk palca w smole, czyli najstarszy profil sprawcy

Jak czytamy na łamach Gizmodo, nowe badania wnętrza łodzi przyniosły odkrycie, które brzmi jak scenariusz dobrego serialu kryminalnego. Na jednym z fragmentów materiału uszczelniającego poszycie – twardej, żywicznej masy używanej do zabezpieczania szczelin przed wodą – badacze wypatrzyli rysunek linii papilarnych. To częściowy odcisk palca człowieka, który ponad 2 tys. lat temu własnymi rękami wciskał smolisty materiał między deski.

Ta masa to nic innego jak dawna wersja tego, co dziś nazywamy kitem okrętowym. W języku technicznym mówimy o uszczelnieniu, czyli kauczkowatej, smolistej warstwie, która wypełnia szczeliny między deskami i zapobiega przeciekaniu wody. W tamtym czasie przygotowywano ją z żywicy i destylowanych produktów drewna iglastego, czyli tzw. dziegciu albo smółki.

Współczesna kryminalistyka potrafi porównać odcisk palca z bazą danych i wskazać konkretną osobę. W przypadku wojownika sprzed 2300 lat to oczywiście niemożliwe. Mimo to ten maleńki ślad robi ogromne wrażenie. To nagle bardzo bezpośrednie spotkanie z jednym konkretnym człowiekiem, który brał udział w budowie łodzi – widzimy jego linie papilarne tak samo wyraźnie, jak na świeżym śladzie na szybie.

Żywiczny trop prowadzi nad Bałtyk

Najciekawszy okazał się jednak sam skład tej smoły. Badacze przeanalizowali substancję chemicznie i ustalili, że łódź była uszczelniana tzw. dziegciem sosnowym, czyli produktem otrzymywanym z drewna sosny. To ważny trop, bo tego typu materiał opłaca się wytwarzać tam, gdzie jest dużo lasów iglastych.

Przez lata część badaczy podejrzewała, że napastnicy mogli pochodzić z okolic dzisiejszego Hamburga i szeroko pojętego południowego wybrzeża Morza Północnego. Nowe analizy sugerują jednak coś innego: wszystko wskazuje na regiony nadbałtyckie, bogate w sosnowe lasy.

Jeśli łódź rzeczywiście została zbudowana gdzieś nad Bałtykiem, oznacza to, że wojownicy zdecydowali się na ryzykowny rejs liczący setki kilometrów przez otwarte morze. To już nie jest tylko lokalna potyczka sąsiadów, ale poważnie zaplanowana ekspedycja, wymagająca znajomości prądów, wiatru i sztuki żeglowania po otwartym akwenie. Dla badaczy dziejów północnej Europy to mocny argument, że już w epoce żelaza istniały dalekosiężne szlaki morskie, a rajdy z odległych wybrzeży nie były niczym niezwykłym.

Łódź sprzed epoki Rzymu

Wraz z analizą smoły badacze ponownie przyjrzeli się materiałom, z których wykonano łódź. Deski powstały z drewna lipowego, a poszczególne elementy były ze sobą połączone za pomocą lin wykonanych z łyka lipowego. Jest to wewnętrzna, włóknista warstwa kory, którą można rozszczepić na elastyczne pasma.

Właśnie te włókna stały się kolejnym źródłem informacji. Zastosowano datowanie radiowęglowe, czyli metodę polegającą na pomiarze zawartości izotopu węgla w materiale organicznym. Na tej podstawie ustalono, że liny powstały między 381 a 161 r. p.n.e. – to środek tzw. przedrzymskiej epoki żelaza w Europie Północnej.

To okres, kiedy Imperium Rzymskie dopiero nabiera kształtu daleko na południu, a Skandynawia żyje własnym rytmem: rozwijają się lokalne elity, kontakty handlowe i sztuka wojny, której jednym z filarów są właśnie szybkie łodzie, takie jak ta znaleziona.

Badacze podkreślają, że jeszcze dokładniejszą odpowiedź mógłby dać tzw. pomiar słojów rocznych w deskach, czyli dendrochronologia. Jeśli uda się dopasować wzór słojów do znanych sekwencji z konkretnych regionów, będzie można z dużą precyzją wskazać, w jakim lesie rosło drzewo, z którego wycięto poszycie łodzi.

DNA z żywicznej taśmy klejącej

Największe nadzieje naukowcy wiążą jednak z samą smołą. Dziś wiemy, że w takich lepkich materiałach potrafią przetrwać ślady biologiczne: mikroskopijne fragmenty skóry, potu, śliny czy włosów. Współczesne laboratoria potrafią wydobyć z nich DNA, czyli materiał genetyczny.

Jeśli z żywicznego uszczelnienia uda się wyizolować starożytne DNA, badacze dostaną w ręce coś na kształt profilu genetycznego człowieka, który zostawił tam odcisk palca. Nie po to, by go zidentyfikować z imienia, ale by sprawdzić, do jakiej populacji był najbardziej podobny. To pozwoliłoby ostatecznie rozstrzygnąć, czy wojownicy z Hjortspring byli mieszkańcami dzisiejszej Danii, przybyszami z niemieckiego wybrzeża, czy raczej ludźmi z dalekich brzegów Bałtyku.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Na razie łódź z Hjortspring pozostaje jednym z najważniejszych świadków morskiej wojny w Europie sprzed epoki Wikingów. Dzięki nowym technikom analizy z obiektu muzealnego zmienia się w pełnoprawne miejsce zbrodni, gdzie każdy odprysk smoły i każdy fragment liny może opowiedzieć coś nowego.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
20.12.2025 07:30
Tagi: bałtykDNAhistoriaŁódźmorze
Najnowsze
7:20
Zagadka niebieskich błysków właśnie pękła. Trop prowadzi do zaskakującego sprawcy
Aktualizacja: 2025-12-20T07:20:00+01:00
7:10
Samsung robi powrót do przeszłości. Kultowa funkcja aparatów wróci po latach
Aktualizacja: 2025-12-20T07:10:00+01:00
7:00
Nasi naukowcy stworzyli czujnik w kropli wody. Zanieczyszczenie gasi światło
Aktualizacja: 2025-12-20T07:00:00+01:00
21:06
Czujnik, na który czeka tłum smart homiarzy. Siedzę w toalecie i testuję
Aktualizacja: 2025-12-19T21:06:01+01:00
20:25
W torrentach grasuje nowe zagrożenie. Pułapka jest genialna
Aktualizacja: 2025-12-19T20:25:00+01:00
20:13
Oresznik już na Białorusi. To fascynujący straszak na Zachód
Aktualizacja: 2025-12-19T20:13:00+01:00
18:36
Produkcja min w Polsce dzieli nas. Bezpieczeństwo czy pola śmierci?
Aktualizacja: 2025-12-19T18:36:59+01:00
18:27
W Orange klienci będą dostawać gry za darmo. Od CD Projektu
Aktualizacja: 2025-12-19T18:27:54+01:00
18:16
Pociąg z Ukrainy wiózł nam 1500 ton śmieci. Celnicy wyczuli ściemę
Aktualizacja: 2025-12-19T18:16:45+01:00
17:50
Honor Magic V6 składa się gorzej dla Europejczyków. Nie mamy lekko
Aktualizacja: 2025-12-19T17:50:23+01:00
17:13
Czy mysz ma znaczenie? Swiftpoint ProPoint zmienił moją pracę
Aktualizacja: 2025-12-19T17:13:42+01:00
17:09
Dreame z pierwszym smartfonem. Jedzie posprzątać Androida
Aktualizacja: 2025-12-19T17:09:33+01:00
17:02
Dobry skutek drogiej pamięci. Twórcy gier znów zaczną się starać
Aktualizacja: 2025-12-19T17:02:36+01:00
16:49
Kandydat na zdjęcie roku. Złapaliśmy czołówkę dwóch protoplanet
Aktualizacja: 2025-12-19T16:49:24+01:00
16:42
Gemini ma świetną nowość. Tak wygodna edycja zdjęć to bajka
Aktualizacja: 2025-12-19T16:42:25+01:00
15:36
Przez ruskie drony Polacy biegli po gotówkę. Mamy wojnę w głowach
Aktualizacja: 2025-12-19T15:36:11+01:00
15:21
Taki jest iPhone składany w pół. Przyznaję, wygląda świetnie
Aktualizacja: 2025-12-19T15:21:00+01:00
15:04
Polska ma odpowiedź na najgroźniejsze drony. To ma być światowy hit
Aktualizacja: 2025-12-19T15:04:01+01:00
14:57
Jaki prezent dla kreatywnych? Myszka do pracy na Święta
Aktualizacja: 2025-12-19T14:57:27+01:00
13:20
Xiaomi pozamiatało. Tego robota będziesz chciał znaleźć po choinką
Aktualizacja: 2025-12-19T13:20:56+01:00
13:01
Niemcy tworzą armadę satelitów szpiegowskich. W sercu projektu polski geniusz
Aktualizacja: 2025-12-19T13:01:04+01:00
12:51
Szukasz prezentu na ostatnią chwilę? Te dojadą jeszcze przed Wigilią
Aktualizacja: 2025-12-19T12:51:47+01:00
12:28
Orange ze świetnymi prezentami. Odbieraj i nie marudź
Aktualizacja: 2025-12-19T12:28:03+01:00
11:32
Samsung Galaxy S26 z innym procesorem. To już potwierdzone
Aktualizacja: 2025-12-19T11:32:40+01:00
11:11
Kometa 3I/Atlas uchwycona przez sondę poszukującą życia. "Niezwykle cenny obraz"
Aktualizacja: 2025-12-19T11:11:58+01:00
10:50
Xiaomi ma dla ciebie pomysł na prezent. Te ceny nie utrzymają się długo
Aktualizacja: 2025-12-19T10:50:48+01:00
9:22
Uciekają do miasta... przed hałasem. "Nie da się żyć"
Aktualizacja: 2025-12-19T09:22:18+01:00
8:49
Szpieg z Korei Północnej pracował dla Amazonu. Wpadł w śmieszny sposób
Aktualizacja: 2025-12-19T08:49:21+01:00
8:10
Jego badania fuzji jądrowej mogły zmienić ludzkość. Został zabity
Aktualizacja: 2025-12-19T08:10:19+01:00
6:10
Polska domyka stalową kopułę. Zazdroszczą nam jej na świecie
Aktualizacja: 2025-12-19T06:10:00+01:00
6:07
Windows 11 pożera RAM jak zły. Akurat teraz, gdy jest drogo
Aktualizacja: 2025-12-19T06:07:00+01:00
6:05
Uber pokazał, jak Polacy nakręcają ruch. Nie śpimy, bo jeździmy
Aktualizacja: 2025-12-19T06:05:00+01:00
6:03
Redmi Note 15+ 5G - pierwsze wrażenia. Dwa koła za 200 megapikseli
Aktualizacja: 2025-12-19T06:03:00+01:00
6:00
Atomowy kolos USA wchodzi w morze. Wzbudza respekt i trwogę
Aktualizacja: 2025-12-19T06:00:00+01:00
21:07
Domowe audio stanie się madrzejsze. Już nie musisz nic ustawiać
Aktualizacja: 2025-12-18T21:07:45+01:00
20:07
Na rynku monitorów tąpnięcie. A myślałem, że już nic mnie nie zaskoczy
Aktualizacja: 2025-12-18T20:07:27+01:00
19:04
Windows 11 jest bezpieczny i niebezpieczny. Nic już nie rozumiem
Aktualizacja: 2025-12-18T19:04:13+01:00
18:41
Apple z monitorem, którego brakowało. Od dawna prosił się o poprawki
Aktualizacja: 2025-12-18T18:41:26+01:00
18:09
Android naprawia zrzuty ekranu. Czekałem na to cztery lata
Aktualizacja: 2025-12-18T18:09:13+01:00
17:11
Dostaniemy potężny zastrzyk technologii. Na stole wyjątkowa broń
Aktualizacja: 2025-12-18T17:11:05+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA