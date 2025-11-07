REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Stworzyli Google Maps Imperium Rzymskiego. Piorunujące wrażenie

Historycy stworzyli cyfrową mapę imperium rzymskiego. To 300 tys. km dróg i wielka rewolucja w archeologii cyfrowej.

Marcin Kusz
Tylko 3 proc. rzymskich dróg znamy na pewno. Reszta to hipoteza
REKLAMA

Każdy, kto chociaż trochę uważał na lekcjach historii w szkole podstawowej, wie, że rzymianie zbudowali swoje imperium, opierając się głównie na drogach. Dwa tysiące lat później naukowcy stworzyli cyfrową mapę niemal 300 tys. km tych traktów. Platforma Itiner-e działa jak Google Maps starożytnego świata i ma zrewolucjonizować nie tylko historię, ale i badania nad rozprzestrzenianiem się ludzi, idei czy chorób.

REKLAMA

To archeologiczny GPS starożytnego świata

Nowo opracowana cyfrowa mapa rzymskich dróg to efekt pracy międzynarodowego zespołu archeologów i historyków, którzy przez lata porównywali starożytne źródła, dane geograficzne i zdjęcia satelitarne. Efektem tej pracy jest właśnie projekt Itiner-e, czyli interaktywna platforma, którą jej twórcy określają jako Google Maps Imperium Rzymskiego. Mapa odtwarza rzymską sieć drogową z około 150 r.n.e., czyli okresu największego zasięgu terytorialnego imperium. W sumie udało się zinwentaryzować blisko 300 tys. km dróg, z czego aż 200 tys. to wcześniej niedokumentowane drogi drugorzędne.

Choć mapa zachwyca, badacze sami przyznają, że z pełną pewnością znamy zaledwie 3 proc. przebiegu rzymskich traktów, które są oparte na fizycznych znaleziskach, inskrypcjach czy wiarygodnych źródłach. Kolejne 7 proc. dróg zostało rozpoznanych, ale nie precyzyjnie zlokalizowanych. Aż 90 proc. sieci to rekonstrukcje i hipotezy wynikające z analiz topograficznych i porównawczych.

Drogi imperium to znacznie więcej, niż tylko kocie łby i kamienie

Rzymskie drogi to tak naprawdę nie tylko historia doskonałej wręcz inżynierii. Jak czytamy na łamach Nature, naukowcy mają nadzieję, że dane z projektu Itiner-e pozwolą lepiej zrozumieć, jak w starożytności rozprzestrzeniały się pandemie (np. plaga Antoninów), idee i technologie. Drogi determinowały nie tylko handel i administrację, lecz także sposób, w jaki choroby przenosiły się przez kontynent.

Cyfrowa rekonstrukcja traktów pozwala także analizować logiczne powody ich przebiegu. Chodzi m.in. o omijanie przeszkód terenowych, strategiczne rozmieszczenie fortów czy połączenia z portami. Co ważne, platforma z założenia ma wspierać nie tylko naukowców, ale i internautów. Każdy może wejść na stronę itiner-e.org i zaplanować podróż po imperium sprzed dwóch tysięcy lat, np. z Rzymu do Londinium.

To prawdziwa rewolucja w mapowaniu historii

Do tej pory większość map rzymskich dróg była uproszczona i bazowała na prostych liniach oraz szacunkach, które często były bez pokrycia w źródłach. Projekt Itiner-e łączy różne metody: zdjęcia lotnicze, skany lidarowe, stare mapy, archeologiczne atlasy i teksty źródłowe. Dzięki temu uzyskano znacznie wyższą rozdzielczość i zgodność z rzeczywistością. Jednocześnie twórcy sami przyznają, że na razie nie da się dokładnie odtworzyć, jak sieć drogowa zmieniała się w czasie. Brakuje chronologicznych danych na temat momentów budowy i przebudowy dróg. Mapa odtwarza więc tylko stan z okolic 150 r. n.e.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Chociaż platforma Itiner-e pokazuje tak naprawdę, jak niewiele jeszcze wiemy o infrastrukturze Rzymu, to daje naukowców naprawdę potężne narzędzie do zdobywania tej wiedzy. Co jednak z perspektywy zwykłego internauty ciekawsze, z tej wiedzy możemy korzystać także my. To co, gotowi na wirtualną podróż drogami, które dosłownie ukształtowały nasz świat?

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: McCarony / Shutterstock

REKLAMA
Marcin Kusz
07.11.2025 06:09
Tagi: archeologiaArchitekturaGoogle Mapshistoriamapy
Najnowsze
21:45
ARC Raiders to test na ludzką naturę. Zachwyca mnie wpływ na graczy
Aktualizacja: 2025-11-06T21:45:46+01:00
21:09
Plus odpalił hit. Absurdalnie dużo internetu
Aktualizacja: 2025-11-06T21:09:19+01:00
20:44
Apple z absurdalnym ograniczeniem. Dzięki, Unio Europejsko 
Aktualizacja: 2025-11-06T20:44:11+01:00
20:15
Windows prosi cię o kod? Spokojnie, to tylko błąd
Aktualizacja: 2025-11-06T20:15:53+01:00
19:55
Kultowa gra jako reality show. Szalony pomysł
Aktualizacja: 2025-11-06T19:55:52+01:00
19:44
Apple naprawia cienkiego iPhone'a. Jeden aparat to skandal
Aktualizacja: 2025-11-06T19:44:22+01:00
19:25
Sprytna funkcja w mObywatelu. Sprawdzisz, czy polityk cię nie oszukał
Aktualizacja: 2025-11-06T19:25:50+01:00
18:53
W szkołach stawiają specjalne budki. Bez tego nie idzie wytrzymać
Aktualizacja: 2025-11-06T18:53:00+01:00
18:04
Microsoft przyznaje: popsuliśmy menu w Windowsie. Czas to naprawić
Aktualizacja: 2025-11-06T18:04:36+01:00
17:55
Samsung Galaxy S26 Ultra z mnóstwem ulepszeń. Wszystko już jasne
Aktualizacja: 2025-11-06T17:55:07+01:00
17:26
Wzięli się za reklamy w mieście. Samowolka taka, że głowa mała
Aktualizacja: 2025-11-06T17:26:34+01:00
16:49
Nasz satelita gotowy do lotu. Zaczęło się odliczanie
Aktualizacja: 2025-11-06T16:49:31+01:00
16:35
Nowy Huawei może i "Air", ale nie najcieńszy. I całe szczęście
Aktualizacja: 2025-11-06T16:35:43+01:00
16:01
Chrome zmienia się nie do poznania. Czy to jeszcze przeglądarka?
Aktualizacja: 2025-11-06T16:01:42+01:00
15:01
mObywatel z nieoczekiwaną funkcją. Tym razem chodzi o obronę, nie dokumenty
Aktualizacja: 2025-11-06T15:01:22+01:00
14:32
Nowoczesny dom w zasięgu ręki. Polski Smart home dostępny dla każdego
Aktualizacja: 2025-11-06T14:32:49+01:00
13:45
Nie pobierzesz karty pokładowej na telefon. Ryanair zmienia zasady
Aktualizacja: 2025-11-06T13:45:58+01:00
13:38
Nowe zdjęcia komety 3I/Atlas. Ten dziwny obiekt jest pchany przez niewidzialny silnik
Aktualizacja: 2025-11-06T13:38:59+01:00
12:41
Wzięli młot i zniszczyli piękną teorię. "Poprzednicy coś źle zmierzyli"
Aktualizacja: 2025-11-06T12:41:36+01:00
11:53
Nie chcą masztu, bo kotu nie podoba się 5G. To nie żart, to Polska
Aktualizacja: 2025-11-06T11:53:00+01:00
11:16
Korzystamy z AI jak Amerykanie. Polska nie ma się czego wstydzić
Aktualizacja: 2025-11-06T11:16:02+01:00
10:20
Apple wyda kosmiczną kasę. Żeby Siri nie była głupia
Aktualizacja: 2025-11-06T10:20:18+01:00
9:19
Unia chce, byś wybrał pociąg zamiast samolotu. Ma świetny plan
Aktualizacja: 2025-11-06T09:19:04+01:00
9:00
Jura C9 - szwajcarska precyzja w kompaktowym wydaniu. Test i recenzja
Aktualizacja: 2025-11-06T09:00:00+01:00
8:34
Upiekli w kosmosie kurczaka. Przełom po latach jedzenia z tubek
Aktualizacja: 2025-11-06T08:34:28+01:00
8:00
Ukryta funkcja iOS 26 ratuje nerwy. Koniec irytacji po wejściu do auta
Aktualizacja: 2025-11-06T08:00:03+01:00
7:20
Atakują klientów banków nową metodą. Strach przykładać kartę do telefonu
Aktualizacja: 2025-11-06T07:20:45+01:00
7:00
Obraz ekranu jak z oka. Nadchodzi 1000 Hz i nie odróżnisz
Aktualizacja: 2025-11-06T07:00:00+01:00
6:13
Google szykuje własne satelity. Będą produkować prąd
Aktualizacja: 2025-11-06T06:13:00+01:00
6:12
Teleskop Webba miał potężną wadę. Chcieli odkrywać nowe światy, dostawali chłam
Aktualizacja: 2025-11-06T06:12:00+01:00
6:11
Radny z Iławy ośmieszył krytyków. Zamiast narzekać, zrobił ludziom genialną apkę
Aktualizacja: 2025-11-06T06:11:00+01:00
6:06
Gdy zawiodą światłowody i komórki, zadziała Starlink. Radny ma bardzo zły pomysł
Aktualizacja: 2025-11-06T06:06:00+01:00
6:00
Mniej Polaków ginie w wypadkach. Dobrze, ale przestańcie obwiniać ofiary
Aktualizacja: 2025-11-06T06:00:00+01:00
22:02
Recenzja Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Ależ cudna walka
Aktualizacja: 2025-11-05T22:02:56+01:00
20:33
Listopadowa promocja MOVA wbija w fotel. Niezbędnik właścicieli zwierząt za ułamek ceny
Aktualizacja: 2025-11-05T20:33:59+01:00
20:28
Szybki internet dla tysięcy Polaków. Rząd znalazł dla ciebie kasę
Aktualizacja: 2025-11-05T20:28:12+01:00
20:20
Polska buduje system antydronowy. Pilnie musimy się zabezpieczyć
Aktualizacja: 2025-11-05T20:20:11+01:00
20:05
Wyszukiwarka Google zarezerwuje ci stolik. Mówisz i masz
Aktualizacja: 2025-11-05T20:05:45+01:00
19:11
Już nie potrzebujesz PlayStation 5. Tak zagrasz w gry z konsoli bez niej 
Aktualizacja: 2025-11-05T19:11:30+01:00
18:37
Ameryka przetestowała broń ostateczną. Trump dotrzymał słowa
Aktualizacja: 2025-11-05T18:37:53+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA