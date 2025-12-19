Orange ze świetnymi prezentami. Odbieraj i nie marudź

Ładowanie...

Na początku tego miesiąca Orange przygotował mikołajkową promocję dedykowaną posiadaczom oferty na kartę. Tym razem kilka dni przed świętami uruchomiono prezenty korzystającym z oferty Orange Flex - czyli tej tańszej z subskrypcją zaczynającej się od 35 zł/mies. Prezenty można zgarnąć już teraz, a nawet po nowym roku. Warto o nich wiedzieć.

Orange Flex z trzema prezentami. Przez prawie trzy tygodnie

Promocja bazuje na aplikacji mobilnej Orange Flex. Oprogramowanie służy do zarządzania ofertą - co ostatnio zostało nieco ulepszone - i gdy do odbierania darmowych pakietów, jeśli tylko te się pojawiają. Tym razem do dyspozycji klientów są dwa prezenty:

usługa UNLMTD na 7 dni za 0 zł - pakiet nielimitowanego internetu mobilnego do wykorzystania na terenie kraju, który omija limity wynikające z oferty Flex;

paczka 5 GB w roamingu UE na 7 dni za 0 zł - każdy plan Flex daje określoną liczbę GB do wykorzystania za granicą, a tutaj możemy powiększyć pulę danych.

Oba pakiety obowiązują przed 7 dni od momentu aktywacji. Z promocyjnego kodu można skorzystać tylko jeden raz. Z komentarzy w serwisie Pepper wynika, że kody nie są przypisane do konta i można się nimi dzielić z innymi użytkownikami jeśli np. nie potrzebujemy tych pakietów.

Poza tym Orange daje też trzeci kod z możliwością obniżenia cen pakietów Flex o 50 proc. przez pół roku. Jeśli inna osoba z niego skorzysta i wybierze najtańszy plan za 35 zł/mies., przez pierwsze sześć miesięcy będzie płacić tylko 17,50 zł. Wszystkie oferty obowiązują od 18 grudnia aż do 6 stycznia (godz. 23:59:59). Mamy zatem prawie trzy tygodnie na skorzystanie.

Odebranie jest proste - wystarczy aplikacja Orange Flex

Aby odebrać kody, wystarczy mieć zainstalowaną i skonfigurowaną aplikację Orange Flex. Następnie należy zajrzeć do zakładki Klub Flex i sekcji Promocje. Po aktywacji znajdziecie je w zakładce Moje kody.

Albert Żurek 19.12.2025 12:28

