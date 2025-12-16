Szukałem najtańszego abonamentu komórkowego. Nie sądziłem, że uda się znaleźć takie oferty

Ładowanie...

Założenia miałem proste - jak najwięcej internetu za jak najmniej pieniędzy. Jeszcze niedawno uważałem, że 35 GB miesięcznie, które mam od obecnego operatora absolutnie wystarczy, ale rzeczywistość zweryfikowała te odważne założenia. Potrzebowałem większej paczki danych, ale gdy zobaczyłem koszt zwiększenia pakietu danych, to zareagowałem jak w popularnym memie: nie no, tyle to nie. Dlatego postanowiłem sprawdzić jak w grudniu 2025 r. wygląda sytuacja na rynku abonamentów komórkowych. Szukałem długo i znalazłem sieć, w której byłem już w 2016 r., ale z różnych przyczyn musiałem ją zmienić. Obudziły się we mnie wspomnienia, ale na sentymentach jeszcze nikt daleko nie zajechał. Sprawdziłem co sieć Premium Mobile oferuje swoim klientom.

Interesuje cię najtańszy abonament komórkowy? Sprawdź Premium Mobile

Premium Mobile to sieć, która jest na rynku od 2016 r i ma około 500 tys. klientów. Działa na nadajnikach sieci Plus, więc ma świetne pokrycie całej Polski i coraz więcej miejsc w zasięgu sieci 5G. Sieć przygotowała kilka propozycji abonamentu, bo przecież nie ma jednego uniwersalnego klienta, każdy ma indywidualne potrzeby i różne sposoby korzystania z internetu. Podstawowy abonament nazywa Freedom1 i kosztuje zaledwie 19,90 zł miesięcznie. Co za to dostajemy? 15 GB internetu, rozmowy do wszystkich sieci i SMS-y bez limitu. Płacicie tylko za połączenia na telefony stacjonarne (0,29 zł za minutę, tyle samo kosztuje wysłanie MMS-a). To podstawowy pakiet dla tych, którzy mają niewielkie potrzeby. Kolejnym pakietem, który zapewne wystarczy wielu z was jest Freedom2. Za 24,70 zł miesięcznie otrzymujecie 40 GB internetu, zasięg 5G i wszystkie połączenia i SMS-y/MMS-y bez limitu. Ma wszystko czego potrzeba i jest najchętniej wybieranym pakietem w sieci, ale jeżeli potrzebujecie więcej internetu, to spokojnie, Premium Mobile ma jeszcze kilka innych abonamentów.

Plan Freedom3 kosztuje przez pierwsze 9 miesięcy jedyne 24,70 zł, a po tym czasie cena rośnie do nadal konkurencyjnych 29,70 zł. W tym abonamencie znajdziecie 55 GB internetu. Chcecie więcej? Nie ma problemu - Freedom4 przez pierwsze 9 miesięcy kosztuje 29,70 zł, później cena wzrasta do 39,70 zł. Znajdziecie w nim aż 80 GB internetu, ale jeżeli to nadal zbyt mało, to czeka na was topowy abonament Freedom5. Przez pierwsze 9 miesięcy kosztuje 39,70 zł, później cena rośnie do 54,70 zł. W tym pakiecie co miesiąc macie 130 GB internetu.

Zaletą sieci jest brak długotrwałych zobowiązań i pełna elastyczność. Okres wypowiedzenia umowy to zaledwie 1 miesiąc, a sama umowa nie ma określonego terminu ważności - działa dopóki z niej korzystamy. W każdej chwili można zmienić plan taryfowy na mniejszy lub większy bez żadnych dodatkowych opłat. Daje to wolność i możliwość wybrania oferty aktualnie dopasowanej do potrzeb i możliwości. Pakiet Freedom1 to najtańsza opcja na korzystanie z internetu w telefonie i nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci. W każdym pakiecie istnieje możliwość dokupienia paczki GB, gdyby te, które są przypisane do oferty jednak nie wystarczyły.

A da się coś taniej?

To słowa obowiązkowe przy zakupie czegokolwiek, nieważne czy to samochód czy abonament komórkowy. Da się. Wystarczy wziąć więcej niż jeden abonament i można otrzymać zniżki. Za jeden dodatkowy numer jest 5 zł miesięcznie taniej (60 zł rocznie), 3 numery to 10 zł rabatu, 4 to 15 zł, a 5 numerów to aż 20 zł rabatu co miesiąc, czyli aż 240 zł rocznie. Zniżka naliczana jest automatycznie na fakturze, więc nie musicie spełniać dodatkowych warunków.

Premium Mobile to nie tylko abonament komórkowy

Gdybyście potrzebowali taniego internetu mobilnego, to również warto zajrzeć na stronę operatora. Ma trzy pakiety, których zalety są takie same jak w przypadku abonamentów komórkowych - elastyczne umowy i brak długotrwałych zobowiązań oraz świetny zasięg na terenie całej Polski. Jak przedstawia się oferta?

100 GB miesięcznie kosztuje 39,90 zł, 200 GB to koszt 49,90 zł, a 500 GB dostaniecie za zaledwie 69,90 zł. To świetne warunki w niskiej cenie.

Premium Mobile pokazuje, że czasem warto wyjść poza ramy

Tani abonament komórkowy jest możliwy, ale wymaga odrobiny wysiłku podczas szukania. Należy wybrać operatora, który działa od wielu lat bez wielkich kampanii reklamowych, bez suto opłacanych celebrytów, za których musicie później zapłacić w ramach miesięcznego zobowiązania. Proste zasady i elastyczność to duży plus sieci Premium Mobile. Jeżeli szukasz taniego abonamentu komórkowego, to właśnie go znalazłeś.

Paweł Grabowski 16.12.2025 09:38

