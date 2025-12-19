Logo
Dobry skutek drogiej pamięci. Twórcy gier znów zaczną się starać

Twórcy gier komputerowych będą się silniej skupiać na optymalizacji swoich gier. Bez tego mało kto będzie w stanie uruchomić ulubioną produkcję i uzyskać dobrą wydajność.

Albert Żurek
Jaki ma być powód tej decyzji? Chodzi o wysokie ceny pamięci komputerowych, które mają poważny wpływ na branżę gier. Studia tworzące gry nie będą już mogły pozwolić sobie na pomijanie optymalizacji.

Gry wreszcie będą lepiej zoptymalizowane

W ostatnim wywiadzie dla serwisu The Gamer, prezes Larian Studios Swen Vincke (producent Baldur’s Gate 3) przyznał, że podwyżki pamięci operacyjnej wypłyną na rozwój gier w kontekście prac związanych z optymalizacją ostatnio zapowiedzianego Divinity. Trudna sytuacja z wysokimi cenami RAM-u mają sprawić, iż systemy wyposażone w mniejsze pokłady pamięci operacyjnej i wideo staną się powszechniejsze.

Kolejnym [problemem, z którym zmaga się Larian] jest cena pamięci RAM i dysków SSD – powiedział Swen Vincke. 

Mamy 2025 r. i dzisiejsze gry są naprawdę wymagające. Nie tylko pod względem czystej mocy obliczeniowej procesora czy układu graficznego, ale też pamięci. Jeszcze kilka lat temu 16 GB RAM-u było standardem w maszynach do gier, ale w ostatnich kilkunastu miesiącach 32 GB zaczęło stawać się nową domyślną wartością. Nawet w konfiguracjach z niższej i średniej półki.

Do niedawna 32 GB DDR5 można było kupić za ok. 400 zł, natomiast starsza generacja modułów DDR4 32 GB kosztowała mniej niż 300 zł. Dziś identyczne zestawy DDR4 kosztują ok. 1000 zł, a DDR5 - 2000 zł. Jesteśmy w tak złej sytuacji, że sama pamięć operacyjna jest droższa od całej konsoli PS5. 

Oznacza to, że najprawdopodobniej już w fazie wczesnego dostępu będziemy musieli wykonać wiele prac optymalizacyjnych, których niekoniecznie chcieliśmy wykonywać w tamtym momencie -
powiedział prezes Larian Studios.

Ceny kart graficznych jeszcze nie wzrosły, ale w 2026 r. oczekuje się podwyżek na poziomie kilkunastu procent. Druga kwestia to wzrastające ceny dysków SSD. Propozycje o pojemności 1 TB, które do niedawna kosztowały ok. 200 zł dziś wymagają wydatku na poziomie ponad 400 zł. 

Składanie komputera stało się praktycznie nieopłacalne. Jeśli gracze będą chcieli sięgnąć po nowy sprzęt, będą musieli wydać ogromne środki. Kupno gorszej konfiguracji za większe pieniądze nie ma jednak nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem. Dlatego wiele osób najprawdopodobniej pozostanie przy dotychczasowych, starszych lub mniej zaawansowanych konfiguracjach. 

Aby gra była możliwa, producenci gier będą musieli optymalizować swoje produkcje. Tak, aby typowy Kowalski ze wolniejszymi kartami graficznymi klasy xx60 z mniejszą ilością pamięci wideo i procesorami ze wsparciem mniejszej pamięci operacyjnej mógł uruchomić nadchodzące gry. 

Jedyny pozytyw, jaki wyniknie z trudnej sytuacji z pamięcią

Trudno zaprzeczyć, że w ostatnich latach producenci gier zepchnęli optymalizację gier na drugi plan. W erze narzędzi takich jak DLSS czy FSR, ze wsparciem skalowania obrazu i generowaniem klatek zwiększających płynność rozgrywki, dodatkowe prace mające na celu wyciągnięcie ostatnich soków z procesorów i kart graficznych wydawały się bezsensowne.

Producenci mogli skupiać się na innych kwestiach, ponieważ zakładali, że sprzęt staje się coraz potężniejszy. Sytuacja z RAM-em jednak może wpłynąć na studia growe, które coraz częściej będą zmuszane do optymalizacji. Dotyczy to nie tylko Larian Studios, ale także innych twórców tytułów AAA. 

Zyskają na tym nie tylko posiadacze słabszego sprzętu, ale też użytkownicy najwydajniejszych komponentów. Nie będą musieli posiłkować się ulepszaczami, aby uzyskiwać większe liczby FPS przy wyższych rozdzielczościach i nastawach graficznych.

Albert Żurek
19.12.2025 17:02
