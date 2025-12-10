Logo
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Koniec przewagi NVIDII. Konkurencja wreszcie nadrobiła

NVIDIA straciła największą przewagę kart graficznych GeForce RTX. AMD wreszcie dogoniło zielonych i wydało narzędzie, które możliwościami nie odbiega od konkurencji. 

Albert Żurek
DLSS od NVIDII to jedna z najważniejszych funkcji konsumenckich kart graficznych ostatnich lat, która ulepszyła granie na PC. Początkowo obejmowała tylko skalowanie obrazu w grach za pomocą sztucznej inteligencji, a z czasem kolejne techniki. AMD też wykorzysta AI.

AMD FSR Redstone to prawdziwa odpowiedź na DLSS 4 od NVIDII

Aby dostosować się do trendów, AMD w 2021 r. wprowadził narzędzie, które miało działać podobnie do DLSS - FSR. Technika zaimplementowana bezpośrednio w grze przez twórców pozwalała zwiększyć graczom wydajność. Działało tak, że gra była renderowana przez układ graficzny w niższej rozdzielczości, by potem wyskalować obraz do natywnej rozdziałki monitora.

Różnica między technologiami była taka, że FSR nie bazował na technikach uczenia maszynowego tak jak rozwiązanie NVIDII. Na początku stosowano techniki skalowania przestrzennego, potem w FSR 2 zdecydowano się na skalowanie czasowe. Jaka była w praktyce różnica? Taka, że DLSS oparty na uczeniu maszynowym był po prostu lepszy - aktywacja techniki nie tylko zwiększała wydajność, ale też nie wpływała na jakość obrazu. 

W przypadku FSR nie można było tego powiedzieć. Rozwiązanie oparte na algorytmach niewykorzystujących sztuczną inteligencję było jednak inkluzywne - pozwalało uruchomić FSR praktycznie na każdym sprzęcie. Do obsługi DLSS potrzebny był układ GeForce RTX. Z czasem AMD zmienił podejście i na początku tego roku wydał FSR 4 ze skalowaniem obrazu opartym na uczeniu maszynowym, który znacząco ulepszył jakość obrazu.

Jeszcze wcześniej do FSR 3 dodał generowanie klatek, ale bez wsparcia sztucznej inteligencji. NVIDIA z kolei w tej technice korzystała z AI. Teraz jednak się to zmienia.

Gigant znany głównie z procesorów Ryzen poinformował, że wydał nową wersję techniki FSR określanej jako Redstone. Nowość jest udoskonaleniem czwartej wersji, gdzie wprowadzono nowe opcje wykorzystujące uczenie maszynowe:

  • generowanie klatek;
  • regeneracja promieni;
  • technikę zwiększającą wydajność w ray tracingu i path tracingu.

Czym to się różni w porównaniu z dotychczasowym generowaniem klatek? Przede wszystkim AMD mówi o znacznie lepszej jakości generowanych klatek. Tam, gdzie wcześniej obraz był niedokładny, postrzępiony lub na ekranie pojawiły się artefakty związane z niedokładnością algorytmów interpolacji klatek, teraz powinno być po prostu ładniej.

Lepiej, szybciej, ładniej i wydajniej

Istotną kwestią jest regeneracja promieni, która ma poprawić jakość i szczegółowość cieni czy odbić wyświetlanych przez technikę ray tracingu lub path tracingu. Bardziej istotna jest jednak FSR Radiance Caching, która ma znacząco poprawić wydajność w momencie uruchomienia oświetlenia bazującego na ray tracingu. Jak twierdzi AMD, nowość przewiduje zachowanie promieni światła, aby odciążyć układ graficzny, zoptymalizować działanie i uzyskać dobrą jakość obrazu.

Powszechnie wiadomo, że ray tracing oraz path tracing potrafi wyciągnąć ostatnie soki nawet z nowoczesnych kart graficznych. Na przykładzie AMD pokazuje, że Radeon RX 9070 XT w Call of Duty: Black Ops 7 w 4K i śledzeniem promieni działa na 23 FPS, natomiast po włączeniu skalowania, generowania klatek i regenerowania klatek można liczyć na 109 FPS. 

Radiance Caching ma dopiero zostać wprowadzona do gier dopiero w 2026 r. FSR Redstone ze skalowaniem, generowaniem i regeneracją promieni bazującymi na uczeniu maszynowym natomiast  ma być dostępne w ponad 200 grach do końca roku. FSR Redstone jednak pozostaje ekskluzywny tylko dla najnowszych układów RX 9000 i innych propozycji wykonanych w RDNA 4. Nie skorzystają z niego zatem posiadacze układów RX 7900 XTX i podobnych.

Albert Żurek
10.12.2025 20:10
Tagi: AMDDLSSKarty graficzneNvidiaRadeon
