YouTuber z najlepszą możliwą reklamą Nvidii. Na ekranie magia

Wideo RandomGaminginHD to więcej niż tylko viral na YouTube - to dowód na to, jak daleko zaszła technologia AI w grach. Fakt, że gra renderowana wewnętrznie w rozdzielczości telefonu z 2005 r. może wyglądać akceptowalnie na współczesnym monitorze, to osiągnięcie, które jeszcze pięć lat temu wydawałoby się niemożliwe.