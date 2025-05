Recenzja DOOM The Dark Ages: demony w ryk, seria jest w najwyższej formie

Gdyby każda nowa gra działała na konsolach tak płynnie jak DOOM The Dark Ages, świat byłby lepszym miejscem. Co prawda świetne wrażenie nieco psuje efekt pop-up pojawiający się od czasu do czasu, ale co do zasady mamy do czynienia z wiadrem kapitalnego kodu. Takiego dociętego idealnie na potrzeby intensywnej strzelaniny, zapewniającego wszystkim graczom – na konsolach oraz PC – płynną, zrywną, dynamiczną rozgrywkę.