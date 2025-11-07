Meta AI z Vibes już w Polsce. Łatwe filmiki AI zepsują nam sieć

Ładowanie...

Meta udostępniła w Europie swoją nową aplikację Meta AI. Najważniejszym elementem jest Vibes, czyli funkcja do tworzenia krótkich filmów wideo generowanych przez sztuczną inteligencję. Użytkownicy mogą teraz edytować, remiksować i publikować treści w jednym miejscu, korzystając z narzędzi tekstowych i wizualnych.

Nowa aplikacja, nowe możliwości

Meta AI to osobna aplikacja, która integruje kilka funkcji znanych wcześniej z Instagrama, Facebooka czy WhatsAppa. Jej główną nowością w europejskim wydaniu jest Vibes, czyli specjalna sekcja skupiona na tworzeniu krótkich wideo generowanych przez AI. Aplikacja pozwala użytkownikom wprowadzić krótki opis, na podstawie którego sztuczna inteligencja wygeneruje gotowy materiał wideo, uzupełniony o muzykę i styl graficzny.

Utworzone treści można remiksować, edytować, udostępniać znajomym lub publikować bezpośrednio w serwisach Meta. Feed Vibes stopniowo ma dostosowywać się do preferencji użytkownika, prezentując treści zgodne z jego zainteresowaniami. Dokładnie tak, jak w przypadku Instagrama czy Facebooka.

Narzędzia AI w zasięgu ręki

Poza Vibes aplikacja oferuje standardowe funkcje asystenta AI – można zadać pytanie, poprosić o inspirację lub wygenerować grafikę na podstawie krótkiego opisu. Użytkownicy mają też dostęp do edytora zdjęć oraz generatora animacji. Dzięki temu Meta AI ma szansę stać się uniwersalnym narzędziem do pracy z treściami wizualnymi. Wyróżnikiem aplikacji jest prostota obsługi – większość funkcji opiera się na wprowadzaniu tekstu, który AI przetwarza na obraz, film lub odpowiedź.

Aplikacja nadal pełni funkcję panelu sterowania dla inteligentnych okularów Meta. Można przez nią importować zdjęcia, edytować je, a następnie połączyć z materiałami generowanymi przez AI. To element szerszego planu integracji urządzeń noszonych z ekosystemem oprogramowania Meta. Gotowe treści da się także łatwo przesyłać do innych aplikacji Meta, np. wrzucać do Stories na Instagramie lub Facebooku.

Europejski start po sukcesie w USA

Vibes zostało już wcześniej przetestowane na rynku amerykańskim. Meta podaje, że liczba generowanych materiałów wideo w aplikacji wzrosła tam ponad dziesięciokrotnie. Teraz funkcja trafia do użytkowników w Europie, w tym w Polsce. Jej głównym celem jest uproszczenie procesu tworzenia treści i zachęcenie do korzystania z AI w codziennej komunikacji wizualnej.

Meta zapowiada, że to dopiero początek. W planach są dalsze aktualizacje aplikacji, w tym nowe tryby generowania treści, bardziej zaawansowane edytory oraz jeszcze większe możliwości personalizacji feedu Vibes.

A jak to działa w praktyce? Zobaczcie sami poniżej

Marcin Kusz 07.11.2025 18:42

