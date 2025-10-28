REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Znowu oszukują na Rafała Brzoskę. Mam nadzieję, że zrobi Facebookowi piekło

Facebook jest jak nieznośne dziecko – jednym uchem wpada, drugim natychmiast wypada. Tyle że nie chodzi tutaj o posprzątanie pokoju, a respektowanie wyroków sądów.

Adam Bednarek
facebook
REKLAMA

"W skrócie - dziś ze sponsorowanych (opłaconych) reklam na FB i Instagramie dowiedziałem się od Was, że uśmiercono mi żonę, że ja pobiłem swoją ukochaną [Omenę Mensah – dop. red], a na koniec ją samą zaaresztowano" – napisał ponad rok temu Rafał Brzoska na swoim profilu na portalu Linkedin. Od tego zaczęła się wielka batalia szefa InPostu ze społecznościowym gigantem.

Wierzę, że organy ścigania dorwą tych, którzy za tym stoją, a ja zamierzam dorwać tych, którzy czerpią z tych przestępstw korzyści finansowe - chociażby w postaci reklam. Nie spocznę, dopóki wielki koncern socialmediowy nie zmieni swojego podejścia do krzywdzenia ludzi i współuczestnictwa w szarganiu wizerunku osób publicznych, zasłaniając się swoim wydumanym regulaminem - pisał.

REKLAMA

Rafał Brzoska wytaczał potężne armaty i wprost oskarżał Metę o współudział w procederze. "Pamiętajmy że żaden z tych przestępców nie osiągnąłby zamierzonego celu bez wsparcia zasięgów reklamowych Facebooka i Instagrama" – podsumowywał swój wpis Rafał Brzoska.

Polski przedsiębiorca otrzymał nawet odpowiedź od serwisu. Zapewniono go, że zespół Facebooka dokłada wszelkich starań, by tego typu sponsorowane treści nie były publikowane na łamach serwisu. Tyle że niedługo po otrzymaniu tej odpowiedzi pojawiło się jeszcze więcej tego typu reklam.

Otrzymaliśmy też komunikat Mety o "wzmacnianiu wysiłków w walce z oszustami". Czyli społecznościowy gigant przekonywał, że z cyberprzestępcami walczy, a w tym samym czasie Facebook i Instagram zalewany był szkodliwymi treściami.

Rafał Brzoska nie zamierzał jednak zadowalać się obietnicami bez pokrycia

W sierpniu 2024 r. prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał postanowienie, które na 3 miesiące zakazało Mecie wyświetlania reklam z wizerunkiem i danymi żony. Rafał Brzoska na tym nie poprzestał i kilka tygodni później złożył pozew w polskim sądzie, wnioskując przy tym o naliczanie kar finansowych za każdy kolejny przypadek używania przez Metę bez zgody wizerunku małżeństwa. Zdaniem szefa InPostu zatwierdzanie i publikacja treści oszustów oznacza, że społecznościowy gigant bierze "de facto udział w przestępstwie".

Sąd w pełni podzielił stanowisko i wydał postanowienie o udzieleniu zabezpieczania na okres roku. Jest to maksymalny czas w sprawach o ochronę dóbr osobistych – wyjaśniał przedsiębiorca.

Wyrok sądu oznacza, że Meta nie może wyświetlać reklam, które wprowadzały odbiorców w błąd, wykorzystując przy tym wizerunek małżeństwa. Posty zawierały nieprawdziwe informacje o rzekomej śmierci, pobiciu, zatrzymaniu przez policję czy zachętach do inwestowania pieniędzy. Oprócz tego Meta nie może dopuszczać do emisji jakichkolwiek innych nowych reklam z wizerunkami Rafała Brzoski oraz jego żony, które zawierałyby nieprawdziwe informacje – pisaliśmy 21 listopada 2024 r.

Nie minął więc rok, a tak wygląda Facebook. Fałszywą reklamę uchwycił jeden z członków naszej redakcji:

Schemat przekrętu jest typowy. Na spreparowanym filmie fałszywy Rafał Brzoska zachęca do inwestycji. Wizerunek przedsiębiorcy dalej jest kradziony, a Polacy ciągle mogą tracić pieniądze. Wszystko pod okiem Facebooka.

Kiedy Rafał Brzoska rozpoczynał swoją słuszną krucjatę, zastanawiałem się, na ile jego działania okażą się skuteczne. Podejrzewałem, że Facebook jednak się ugnie i skoro tak znana postać w Polsce nagłośni sytuację, społecznościowy moloch coś będzie musiał robić. Spodziewałem się likwidowania reklam z wizerunkiem Rafała Brzoski i jego żony, ale jednoczesnego przepuszczania innych. Tymczasem jak widać przechodzą i takie, i takie. Facebook gwiżdże na wyroki polskiego sądu. Skargi? Piszcie sobie, piszcie – na Berdyczów.

Można byłoby to tłumaczyć błędem, awarią, chwilowym zawieszeniem się algorytmów

Jest tylko jeden problem – my już doskonale wiemy, ile warte są zapewnienia Facebooka. Obecna sytuacja to niestety przykra powtórka z rozrywki.

Podczas ubiegłorocznego grudniowego spotkania CERT Polska z Metą i Ministerstwem Cyfryzacji, ustalono, że przez trzy miesiące CERT Polska będzie weryfikować, czy zostały podjęte działania w związku z realizacją postulatów i poprawą bezpieczeństwa internautów. Jak można się domyślać, niewiele się zmieniło i reklamy, w których wykorzystywano wizerunki prawdziwych firm, dalej wyświetlały się polskim użytkownikom.

W marcu 2025 r. na blogu CERT Orange Polska zebrano galerię postaci, pod których podszywali się cyberprzestępcy. Wśród nich byli sportowcy, prezenterzy, a nawet ówczesny prezydent Andrzej Duda. Lista znanych nazwisk liczyła ponad 60 osób.

REKLAMA

A teraz przeszły nawet reklamy z wizerunkiem Rafała Brzoski, który przecież powinien być szczególnie chroniony. Facebook z nas wszystkich drwi.

Zdjęcie główne: miss.cabul / Shutterstock

REKLAMA
Adam Bednarek
28.10.2025 13:13
Tagi: FacebookInstagramMetaoszustwoRafał Brzoska
Najnowsze
12:54
Takiego Samsunga jeszcze nie widziałeś. Ale musisz wziąć kredyt
Aktualizacja: 2025-10-28T12:54:30+01:00
12:09
Spadła ci na dom rakieta wojskowa? 200 tys. zł się należy 
Aktualizacja: 2025-10-28T12:09:48+01:00
12:05
Jak zainstalować WhatsApp na telefonie i komputerze? Instrukcja krok po kroku
Aktualizacja: 2025-10-28T12:05:03+01:00
11:57
Kasa samoobsługowa jak sąd. Już nie oszukasz, ale i unikniesz bycia oszukanym
Aktualizacja: 2025-10-28T11:57:21+01:00
10:35
Szef OpenAI żąda mocy 20 elektrowni Bełchatów. Szaleństwo
Aktualizacja: 2025-10-28T10:35:13+01:00
9:49
Nowy Xbox ma działać jak komputer. Microsoft zjada własny ogon
Aktualizacja: 2025-10-28T09:49:06+01:00
9:20
Plecaki ewakuacyjne zalały sklepy. Generał: "To głupota"
Aktualizacja: 2025-10-28T09:20:52+01:00
8:44
Elon Musk zrobił własną Wikipedię. Kradnie i kłamie
Aktualizacja: 2025-10-28T08:44:58+01:00
7:19
Telefony dla graczy tańsze o pół tysiąca. W promocji są też świetne pady
Aktualizacja: 2025-10-28T07:19:56+01:00
6:18
Apacze, F-35 i tarcza na drony. Holandia i Polska zacieśniają sojusz
Aktualizacja: 2025-10-28T06:18:51+01:00
6:18
Polski algorytm czyta chromosomy. To naukowy majstersztyk
Aktualizacja: 2025-10-28T06:18:02+01:00
6:17
Europa szykuje się na kosmiczny kataklizm. Zegar już tyka
Aktualizacja: 2025-10-28T06:17:22+01:00
6:16
Bateria, która zaskoczy kierowców. Skończy się hejt na elektryki
Aktualizacja: 2025-10-28T06:16:39+01:00
6:11
iPad Pro z M5 w praktyce. Jedno widać od razu: jest moc
Aktualizacja: 2025-10-28T06:11:00+01:00
21:55
iPhone zrobi kopię zapasową, jakiej nie miałeś. Apple wreszcie luzuje
Aktualizacja: 2025-10-27T21:55:57+01:00
21:01
Apple odkrył, że 8 GB RAM to za mało. Ale i tak każe ci czekać
Aktualizacja: 2025-10-27T21:01:57+01:00
20:37
Microsoft uspokaja. Twój Windows 11 nie jest zepsuty
Aktualizacja: 2025-10-27T20:37:05+01:00
20:08
OnePlus 15 absolutnie mnie oczarował. Biorę zamiast iPhone'a
Aktualizacja: 2025-10-27T20:08:13+01:00
19:41
Młodzi nie jeżdżą pociągami. Powód totalnie mnie rozbroił
Aktualizacja: 2025-10-27T19:41:07+01:00
19:19
Samsung z ogromnymi zmianami. Nie poznasz swojego telefonu
Aktualizacja: 2025-10-27T19:19:22+01:00
18:50
Będziemy produkować niewidzialną broń. Tanią i diabelnie sprytną
Aktualizacja: 2025-10-27T18:50:30+01:00
18:04
Kasy samoobsługowe na celowniku. Miasto: chcecie robotów, płaćcie
Aktualizacja: 2025-10-27T18:04:46+01:00
17:13
Empik zwraca kasę za opóźnienia. Sprawdź, czy ci się należy
Aktualizacja: 2025-10-27T17:13:21+01:00
16:27
Polska armia sięga po potężną broń. Prawie jak w Terminatorze
Aktualizacja: 2025-10-27T16:27:46+01:00
15:34
Samsung, jakiego jeszcze nie widziałeś. Szykuj kasę
Aktualizacja: 2025-10-27T15:34:35+01:00
13:51
Nowy kolor pojemników na śmieci. Bez doktoratu tego nie zrozumiesz
Aktualizacja: 2025-10-27T13:51:06+01:00
13:33
Najbardziej wkurzająca aplikacja trafi na Androida. Internet staje się bagnem
Aktualizacja: 2025-10-27T13:33:50+01:00
13:12
Test robota Narwal Flow. Jest przełom, rolka taśmowa musi być nowym standardem
Aktualizacja: 2025-10-27T13:12:59+01:00
12:22
Lotniska muszą być cichsze niż drogi. Mamy absurdalne przepisy
Aktualizacja: 2025-10-27T12:22:52+01:00
11:59
Polski najlepszym językiem dla botów. Kochają naszą gramatykę
Aktualizacja: 2025-10-27T11:59:02+01:00
11:12
Rząd tworzy centrum operacji satelitarnych. Szkoda, że nie ma czym operować
Aktualizacja: 2025-10-27T11:12:15+01:00
10:44
Obejrzałem El Clasico jak król. Hansi Flick mi zazdrościł
Aktualizacja: 2025-10-27T10:44:11+01:00
9:22
Bot jak myśliwi - pomylił broń z chipsami. Dzieciak w kajdankach
Aktualizacja: 2025-10-27T09:22:40+01:00
8:51
Pieniądze wyparowały ludziom z kont. Niepokojące sygnały z całej Polski
Aktualizacja: 2025-10-27T08:51:04+01:00
8:08
Twórcy ChataGPT biorą się za muzykę. Zniszczą wszystko
Aktualizacja: 2025-10-27T08:08:29+01:00
7:30
Reklamy w Mapach Apple'a. Płaciłem 7000 zł za telefon, nie za billboard
Aktualizacja: 2025-10-27T07:30:35+01:00
7:01
Bot został ministrem, a teraz jest w ciąży. Rządowi Albanii odjechał peron
Aktualizacja: 2025-10-27T07:01:54+01:00
6:30
Grawitacja udaje kwanty? Nowa teoria poważnie miesza w fizyce
Aktualizacja: 2025-10-27T06:30:00+01:00
6:15
Wyglądał jak krzyżówka smoka i konia. Paleontolodzy przecierają oczy
Aktualizacja: 2025-10-27T06:15:00+01:00
6:00
Dokumenty wojskowe w śmieciach. Prokuratura umarza kompromitację polskiej armii
Aktualizacja: 2025-10-27T06:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA