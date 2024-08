Szef InPostu ogłosił zwycięstwo nad Facebookiem. Polski urząd wydał ważną decyzję

Krok do przodu ale ten krok dotyczy szanownej Pana małżonki i super, bo zostały zabezpieczone jej dobra szeroko pojęte i to jest owszem sukces, tylko co z resztą? Prezes UODO nie wydał ogólnego zarządzenia - nie do końca, uważam, mamy co świętować. Jak walczyć to dla wszystkich