REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Motoryzacja

Będzie 4. kolor na skrzyżowaniach. Światło białe

Czwarty kolor na sygnalizacji? Ich zdaniem ma pomóc, gdy auta prowadzą się same. Inżynierowie zdradzają szczegóły.

Marcin Kusz
Koniec czerwonego? Nadchodzi białe światło dla autonomii
REKLAMA

Choć system świateł drogowych od dekad opiera się na trzech kolorach, naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej przekonują, że czas na poważną aktualizację. Proponują wprowadzenie czwartego, białego światła, które aktywowałoby się w momencie, gdy w pobliżu danego skrzyżowania dominują pojazdy autonomiczne.

Autonomiczne auta, które są zdolne do komunikowania się ze sobą nawzajem oraz z infrastrukturą drogową, mogłyby dzięki niemu płynnie zarządzać ruchem. Białe światło nie byłoby jednak bezwzględnym nakazem. Ma to być informacja, że system już wie, jak zorganizować przejazd i można bezpiecznie podążać za poprzednikiem.

REKLAMA

Mniejsze korki, większe bezpieczeństwo

Koncepcja opiera się na tzw. paradygmacie kontroli mobilnej, czyli rozproszonej koordynacji ruchu przez same pojazdy. Badacze przeprowadzili zaawansowane symulacje komputerowe, w których biała faza, czyli moment przejęcia ruchu przez pojazdy autonomiczne, pozwoliła skrócić opóźnienia o 10,7 proc. w przypadku, gdy 30 proc. aut na drodze było AV. Nawet przy 10 proc. takich pojazdów zysk wynosił ponad 3 proc. To dużo, gdy mówimy o tysiącach samochodów na zatłoczonych ulicach wielkich metropolii.

Pojazdy autonomiczne nie tylko sprawniej przetwarzają dane o ruchu, ale mogą też dynamicznie reagować na sytuację. Wszystko to bez ludzkich błędów, gwałtownych hamowań czy niepotrzebnych zatrzymań. W praktyce oznacza to mniej korków, niższe zużycie paliwa lub energii i mniej frustracji za kierownicą.

Trudności są, ale nie nie do przejścia

Wprowadzenie nowego światła na skrzyżowaniach już z założenia nie jest prostą operacją. Po pierwsze, sygnalizacje świetlne są znormalizowane i wdrożone na masową skalę – tylko w samych Stanach Zjednoczonych działają setki tysięcy skrzyżowań z sygnalizacją, a aż 75 proc. z nich wymagałoby modernizacji. Po drugie, kierowcy musieliby poznać nowe zasady i nauczyć się ufać systemowi.

Właśnie dlatego autorzy badania sugerują rozpoczęcie od mniejszych, zamkniętych środowisk testowych, np. w portach, centrach logistycznych czy na kampusach. Tam, gdzie poruszają się głównie pojazdy komercyjne, możliwe byłoby bezpieczne wdrożenie białej fazy i przetestowanie jej w warunkach rzeczywistych.

To technologia, która musi dojrzeć

Jak czytamy na łamach Popular Mechanics, po raz pierwszy koncepcję czwartego światła w sygnalizacji zespół przedstawił jeszcze w 2020 r. Wówczas zakładano, że dane o ruchu będą przetwarzane centralnie przez systemy połączone ze światłami. Okazało się jednak, że taki model generuje zbyt duże opóźnienia i nie jest wystarczająco dynamiczny. Właśnie dlatego naukowcy przeszli na model rozproszony, czyli taki, w który pojazdy autonomiczne same organizują ruch, oczywiście w porozumieniu z infrastrukturą.

Dodatkowym plusem takiej architektury jest bezpieczeństwo. Samochody autonomiczne komunikujące się ze sobą nawzajem tworzą swoistą sieć neuronową na drodze. Mogą zatem przewidywać zachowania innych uczestników ruchu drogowego i reagować w czasie rzeczywistym. Gdyby dodać do tego prosty, zrozumiały dla ludzi sygnał świetlny, byłoby to potężne narzędzie do integracji dwóch światów: analogowego i cyfrowego.

Przeczytaj także:

Oczywiście na razie mowa jedynie o Stanach Zjednoczonych. W Europie, a tym bardziej w Polsce, pojazdy autonomiczne dopiero raczkują. Niedawno pisaliśmy o autobusie bez kierowcy, który kursuje po wrocławskim cmentarzu Osobowickim. I to nam na ten moment musi wystarczyć. Jeszcze zatem bardzo długa droga do tego, żebyśmy zobaczyli u nas nowe światło na sygnalizacji.

REKLAMA

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
02.11.2025 07:00
Tagi: AlgorytmyPojazdy autonomiczneSamochody
Najnowsze
16:24
Nie segregujesz śmieci, zapłacisz więcej. Rząd daje samorządom zielone światło
Aktualizacja: 2025-11-01T16:24:06+01:00
16:15
AI nie potrafi się uczyć przez media społecznościowe. "Krótko, głośno i szkodliwie"
Aktualizacja: 2025-11-01T16:15:00+01:00
16:00
Tym razem Berlin. Drony sparaliżowały lotnisko
Aktualizacja: 2025-11-01T16:00:00+01:00
15:45
SpaceX świętuję. W 2025 r. wykonali setkę misji, większość udana
Aktualizacja: 2025-11-01T15:45:00+01:00
15:30
Kometa 3I/ATLAS nagle zapłonęła. Naukowcy w szoku
Aktualizacja: 2025-11-01T15:30:00+01:00
15:15
USA przekaże Ukrainie broń ostateczną. Zapadła decyzja
Aktualizacja: 2025-11-01T15:15:00+01:00
15:00
Będziemy potęgą antydronową. PGZ ma plan
Aktualizacja: 2025-11-01T15:00:00+01:00
7:50
Niewidomi znów czytają. Tak nauka walczy ze ślepotą
Aktualizacja: 2025-11-01T07:50:00+01:00
7:40
Ten dysk potrafi się sam spalić. Mówią, że to zaleta
Aktualizacja: 2025-11-01T07:40:00+01:00
7:30
Chińczycy chwalą się superlotniskowcem. Eksperci: "To ściema"
Aktualizacja: 2025-11-01T07:30:00+01:00
7:20
Bulisz za telewizor 4K i 8K? Zmierzyli granicę ludzkiego oka i to nie ma sensu
Aktualizacja: 2025-11-01T07:20:00+01:00
7:11
Test REDMAGIC 10 Pro - ma wentylator, triggery i gigabaterię. Smartfon czy konsola?
Aktualizacja: 2025-11-01T07:11:00+01:00
7:00
Ikonka 5G na telefonie nie oznacza, że masz 5G. Smartfon cię okłamuje
Aktualizacja: 2025-11-01T07:00:00+01:00
21:32
Bill Gates ostrzega: wpadamy w tę samą bańkę. Finał zaboli
Aktualizacja: 2025-10-31T21:32:31+01:00
21:05
Recenzja Pokemon Legends: Z-A. Ofiara bezsensownego hejtu
Aktualizacja: 2025-10-31T21:05:37+01:00
20:43
Microsoft naprawia granie na PC. Mniej męczarni
Aktualizacja: 2025-10-31T20:43:14+01:00
20:17
Apple obiecuje nową Siri. Wreszcie zacznie myśleć
Aktualizacja: 2025-10-31T20:17:29+01:00
19:43
Apple zrywa z monogamią. iPhone przytuli więcej modeli AI
Aktualizacja: 2025-10-31T19:43:42+01:00
19:08
Kupujesz smartfon, a tam reklamy w systemie. Tego jeszcze nie grali
Aktualizacja: 2025-10-31T19:08:42+01:00
18:31
Kaufland kończy z kolejkami. Koszyk, klik i do domu
Aktualizacja: 2025-10-31T18:31:32+01:00
18:01
Kometa 3I/ATLAS wykonuje dziwne ruchy. Przed nami chwile prawdy
Aktualizacja: 2025-10-31T18:01:18+01:00
17:31
Konkurent Photoshopa totalnie za darmo. Kusi jak diabli
Aktualizacja: 2025-10-31T17:31:42+01:00
17:08
WhatsApp ląduje na zegarkach. Tylko po co?
Aktualizacja: 2025-10-31T17:08:12+01:00
16:36
Kupujesz Samsunga, dostajesz genialny gratis. Warto brać, póki się da
Aktualizacja: 2025-10-31T16:36:31+01:00
16:04
CPK do kosza. "Ta nazwa to kompromitacja"
Aktualizacja: 2025-10-31T16:04:33+01:00
15:32
Kuszą Polskę legendarnym myśliwcem. Do pakietu dorzucają drony
Aktualizacja: 2025-10-31T15:32:01+01:00
15:08
ChatGPT potaniał. Wreszcie ma to sens
Aktualizacja: 2025-10-31T15:08:42+01:00
14:35
Top 6 najlepszych fotograficznych smartfonów aktualnie na rynku. Trudny wybór
Aktualizacja: 2025-10-31T14:35:23+01:00
13:07
Wojna o załogową misję na Księżyc. Lecą wyzwiska, a Chińczycy się cieszą
Aktualizacja: 2025-10-31T13:07:52+01:00
12:47
Nadchodzi iOS 26.1. Pół świata czeka na tę aktualizację
Aktualizacja: 2025-10-31T12:47:42+01:00
12:43
Bezczelny cyberatak na gminy. Podszywają się pod ministerstwo
Aktualizacja: 2025-10-31T12:43:37+01:00
12:10
Rząd musi zdecydować o fajerwerkach. Ostatni taki sylwester?
Aktualizacja: 2025-10-31T12:10:48+01:00
11:27
"Dziś algorytymy rządzą mediami i widzami". Czego dowiedzieliśmy się z konferencji PSPR Day 2025?
Aktualizacja: 2025-10-31T11:27:51+01:00
10:50
Allegro jak ChatGPT. Do aplikacji wjeżdża potężne ułatwienie
Aktualizacja: 2025-10-31T10:50:34+01:00
10:32
Koniec darmochy w Sorze. Chcesz generować więcej filmów, to płać
Aktualizacja: 2025-10-31T10:32:42+01:00
10:10
Biała plama na wiatrakowej mapie Polski. Chcieliby, a nie mogą
Aktualizacja: 2025-10-31T10:10:55+01:00
9:32
Amazon wywala tysiące ludzi. Tłumaczenia dyrektora wbijają w fotel
Aktualizacja: 2025-10-31T09:32:58+01:00
8:50
Dlaczego laptop z GeForce RTX 50 to najlepszy wybór na studia i do szkoły? Już tłumaczę
Aktualizacja: 2025-10-31T08:50:47+01:00
8:28
Pixel jak iPhone. To okropna wiadomość dla fanów marki
Aktualizacja: 2025-10-31T08:28:52+01:00
7:46
Windows 11 powoduje wkurzający błąd. Uważaj na aktualizację
Aktualizacja: 2025-10-31T07:46:08+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA