Będzie 4. kolor na skrzyżowaniach. Światło białe

Choć system świateł drogowych od dekad opiera się na trzech kolorach, naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej przekonują, że czas na poważną aktualizację. Proponują wprowadzenie czwartego, białego światła, które aktywowałoby się w momencie, gdy w pobliżu danego skrzyżowania dominują pojazdy autonomiczne.

Autonomiczne auta, które są zdolne do komunikowania się ze sobą nawzajem oraz z infrastrukturą drogową, mogłyby dzięki niemu płynnie zarządzać ruchem. Białe światło nie byłoby jednak bezwzględnym nakazem. Ma to być informacja, że system już wie, jak zorganizować przejazd i można bezpiecznie podążać za poprzednikiem.

Mniejsze korki, większe bezpieczeństwo

Koncepcja opiera się na tzw. paradygmacie kontroli mobilnej, czyli rozproszonej koordynacji ruchu przez same pojazdy. Badacze przeprowadzili zaawansowane symulacje komputerowe, w których biała faza, czyli moment przejęcia ruchu przez pojazdy autonomiczne, pozwoliła skrócić opóźnienia o 10,7 proc. w przypadku, gdy 30 proc. aut na drodze było AV. Nawet przy 10 proc. takich pojazdów zysk wynosił ponad 3 proc. To dużo, gdy mówimy o tysiącach samochodów na zatłoczonych ulicach wielkich metropolii.

Pojazdy autonomiczne nie tylko sprawniej przetwarzają dane o ruchu, ale mogą też dynamicznie reagować na sytuację. Wszystko to bez ludzkich błędów, gwałtownych hamowań czy niepotrzebnych zatrzymań. W praktyce oznacza to mniej korków, niższe zużycie paliwa lub energii i mniej frustracji za kierownicą.

Trudności są, ale nie nie do przejścia

Wprowadzenie nowego światła na skrzyżowaniach już z założenia nie jest prostą operacją. Po pierwsze, sygnalizacje świetlne są znormalizowane i wdrożone na masową skalę – tylko w samych Stanach Zjednoczonych działają setki tysięcy skrzyżowań z sygnalizacją, a aż 75 proc. z nich wymagałoby modernizacji. Po drugie, kierowcy musieliby poznać nowe zasady i nauczyć się ufać systemowi.

Właśnie dlatego autorzy badania sugerują rozpoczęcie od mniejszych, zamkniętych środowisk testowych, np. w portach, centrach logistycznych czy na kampusach. Tam, gdzie poruszają się głównie pojazdy komercyjne, możliwe byłoby bezpieczne wdrożenie białej fazy i przetestowanie jej w warunkach rzeczywistych.

To technologia, która musi dojrzeć

Jak czytamy na łamach Popular Mechanics, po raz pierwszy koncepcję czwartego światła w sygnalizacji zespół przedstawił jeszcze w 2020 r. Wówczas zakładano, że dane o ruchu będą przetwarzane centralnie przez systemy połączone ze światłami. Okazało się jednak, że taki model generuje zbyt duże opóźnienia i nie jest wystarczająco dynamiczny. Właśnie dlatego naukowcy przeszli na model rozproszony, czyli taki, w który pojazdy autonomiczne same organizują ruch, oczywiście w porozumieniu z infrastrukturą.

Dodatkowym plusem takiej architektury jest bezpieczeństwo. Samochody autonomiczne komunikujące się ze sobą nawzajem tworzą swoistą sieć neuronową na drodze. Mogą zatem przewidywać zachowania innych uczestników ruchu drogowego i reagować w czasie rzeczywistym. Gdyby dodać do tego prosty, zrozumiały dla ludzi sygnał świetlny, byłoby to potężne narzędzie do integracji dwóch światów: analogowego i cyfrowego.

Oczywiście na razie mowa jedynie o Stanach Zjednoczonych. W Europie, a tym bardziej w Polsce, pojazdy autonomiczne dopiero raczkują. Niedawno pisaliśmy o autobusie bez kierowcy, który kursuje po wrocławskim cmentarzu Osobowickim. I to nam na ten moment musi wystarczyć. Jeszcze zatem bardzo długa droga do tego, żebyśmy zobaczyli u nas nowe światło na sygnalizacji.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

Marcin Kusz 02.11.2025 07:00

