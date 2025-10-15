REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Motoryzacja

Po cmentarzu kursuje nietypowy autobus. Nie szukaj kierowcy

Cmentarze raczej kojarzą nam się ze wspominaniem i przeszłością, ale coraz częściej to właśnie tam testowane są rozwiązania, które normą staną się dopiero w przyszłości. Tak właśnie jest we Wrocławiu.

Adam Bednarek
Po cmentarzu kursuje nietypowy autobus. Nie szukaj kierowcy
REKLAMA

Od środy 15 października po wrocławskim cmentarzu Osobowickim jeździ autonomiczny autobus. Pojazd kursuje w godzinach 8:30–15:30. Skorzystać będzie można do 27 października – z wyjątkiem 21 i 22 października, kiedy zrobi sobie przerwę.

- Cmentarz Osobowicki to największa nekropolia we Wrocławiu. To rozległy, 53-hektarowy teren, więc wielu odwiedzających musi pokonywać naprawdę spore odległości. Bezpłatny nowoczesny minibus będzie przed Wszystkimi Świętymi ułatwieniem, zwłaszcza dla osób starszych czy z ograniczoną mobilnością – komentował Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

REKLAMA

Jak opisuje miasto, pojazd jest wyposażony w czujniki i sensory, które umożliwiają mu poruszanie się, odnalezienie się w przestrzeni, wykrywanie obiektów i przeszkód. 3 radary, 11 kamer i 7 lidarów (urządzeń skanujących) – to właśnie te sprzęty odpowiadają za bezpieczną jazdę. Jeśli ktoś jednak nie ufa systemom, to nie musi obawiać się podróży. Nad wszystkim czuwa jeszcze operator, który w razie czego może chwycić za ster.

Bateria pozwala autobusowi na przejechanie 200 km. Ma 7 miejsc siedzących, a maksymalnie może przewieść 15 osób. Przejazd całej trasy trwa zajmuje ok. 20 min. Pasażerowie będą mogli wsiadać i wysiadać na wyznaczonych przystankach, ale jest też opcja, by poprosić o zatrzymanie pojazdu na życzenie.

Jeżeli autonomiczny autobus na wrocławskim cmentarzu się sprawdzi, to władze nie wykluczają zakupu pojazdów i uruchomienia ich również na innych nekropoliach. Dla odwiedzających bliskich byłoby to spore ułatwienie.

Wcześniej podobny autobus sprawdzany był na gdańskim cmentarzu. Nad morzem z pilotażu byli zadowoleni, ale zakup nie był taką prostą sprawą.

- Na tym etapie, z uwagi na bariery prawne, technologiczne, ale także wysokie koszty zakupu czy leasingu autonomicznych minibusów oraz usług związanych z ich programowaniem i eksploatacją, nie planujemy jeszcze uruchomienia stałych połączeń w Gdańsku – mówił "Portalowi Samorządowemu" w 2023 r. Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta Gdańska.

Nowe technologie wkraczają na cmentarze

Znicze wyposażone w małe panele solarne to już żadna nowość. Nowinek jest jednak więcej. Niektórzy mogą decydować się na instalowanie kodów QR na grobach, by w ten sposób ułatwić wspominanie zmarłych. Można podejrzewać, że niebawem symbol prowadzić będzie nie tylko do zdjęć czy archiwalnych nagrań, bo po zeskanowaniu wyświetli się realistyczne wideo z udziałem tych, których chcemy upamiętnić. Technicznie już jest to możliwe.

Zmienia się też charakter samych nekropolii. Dla niektórych to miejsca, które mogą przypominać nie tylko o przeszłości, ale też zachęcić do zadumy nad tym, co będzie, gdy nas już zabraknie. Stąd coraz więcej inicjatyw powstających z myślą o środowisku, by pochówek – oraz później sam grób – był w pełni ekologiczny.

Więcej o zmieniających się cmentarzach piszemy na Spider's Web:

REKLAMA

Zdjęcie główne: wroclaw.pl/Marek Księżarek

REKLAMA
Adam Bednarek
15.10.2025 12:15
Tagi: automatyzacjaPojazdy autonomiczne
Najnowsze
11:55
Microsoft sprawia, że generowanie obrazków ma wreszcie sens. Co za jakość
Aktualizacja: 2025-10-15T11:55:18+02:00
11:16
Bank rozdaje Apple Watche. Biegiem, zanim się skończą
Aktualizacja: 2025-10-15T11:16:00+02:00
10:39
YouTube'a totalnie odświeża wygląd. Nie powiem, od razu lepiej
Aktualizacja: 2025-10-15T10:39:56+02:00
9:57
Listonosz na GPS-ie. Rząd mówi: za dużo byśmy wiedzieli
Aktualizacja: 2025-10-15T09:57:17+02:00
9:19
Składany Pixel nie wytrzymał testu. Wybuchł jak petarda
Aktualizacja: 2025-10-15T09:19:33+02:00
8:25
Apple potwierdza nowego MacBooka. Rozepnijcie portfele
Aktualizacja: 2025-10-15T08:25:09+02:00
8:05
Samsung z przytupem otwiera nowy rozdział. Apple przełyka ślinę
Aktualizacja: 2025-10-15T08:05:19+02:00
6:32
Słabszy wzrok? Ten kwas może to cofnąć
Aktualizacja: 2025-10-15T06:32:00+02:00
6:13
Polskie wojsko z nową jednostką. "Nie kupować, a tworzyć"
Aktualizacja: 2025-10-15T06:13:00+02:00
6:01
Odkryli kosmiczne pierścienie zagłady. Rekordowy układ
Aktualizacja: 2025-10-15T06:01:00+02:00
5:48
Chiński czołg nowej ery. Widzi, strzela i znika
Aktualizacja: 2025-10-15T05:48:00+02:00
22:07
Netflix od Apple'a ma nową nazwę. Teraz się pogubisz
Aktualizacja: 2025-10-14T22:07:42+02:00
19:48
Karty graficzne płoną. Zawiodło nowe złącze
Aktualizacja: 2025-10-14T19:48:09+02:00
19:39
Revolut ze świetną nowością. Łatwiej zrobisz przelew
Aktualizacja: 2025-10-14T19:39:17+02:00
19:31
Biedronka postawi tysiące automatów. Pobiegniesz z butelkami
Aktualizacja: 2025-10-14T19:31:55+02:00
18:18
Facebook pomoże znaleźć pracę. Nowa funkcja już tu jest
Aktualizacja: 2025-10-14T18:18:38+02:00
17:58
Nowa funkcja w Windowsie. Łatwiej obsłużysz komputer
Aktualizacja: 2025-10-14T17:58:09+02:00
17:54
Chaos w służbach. System bez zgody ABW
Aktualizacja: 2025-10-14T17:54:35+02:00
17:23
Pokazał, dlaczego warto segregować. "Wyglądają jak jedno auto, ale działają jak dwa"
Aktualizacja: 2025-10-14T17:23:20+02:00
17:20
Niezwykły widok na niebie. Następna szansa w 3175 roku
Aktualizacja: 2025-10-14T17:20:57+02:00
16:54
Możesz mieć własny superkomputer. Zmieści się w plecaku
Aktualizacja: 2025-10-14T16:54:39+02:00
15:57
HyperX Cloud Alpha 2 gra 250 godzin (!), a SoloCast 2 zadziała wszędzie – przegląd nowości
Aktualizacja: 2025-10-14T15:57:26+02:00
15:46
Przez lata namawiałem was na 2FA. Android wszystko zepsuł
Aktualizacja: 2025-10-14T15:46:27+02:00
15:05
Nowe przyciski na ulicach. Wciśniesz i będzie bezpiecznie
Aktualizacja: 2025-10-14T15:05:54+02:00
13:01
Anielski orszak dla Windowsa 10. To już dziś
Aktualizacja: 2025-10-14T13:01:17+02:00
11:37
BLIK szykuje nową usługę. Będzie zwracać ci kasę
Aktualizacja: 2025-10-14T11:37:53+02:00
10:55
Wi-Fi 8 już w drodze. A ty nawet nie masz Wi-Fi 7
Aktualizacja: 2025-10-14T10:55:08+02:00
10:27
Wielka awaria numerów alarmowych. Nie dodzwonisz się
Aktualizacja: 2025-10-14T10:27:10+02:00
9:16
Apple kupuje prąd od Polaków. Weszła wieloletnia umowa
Aktualizacja: 2025-10-14T09:16:04+02:00
9:07
Nowa funkcja Google Meet. Rozmówca nie zauważy, że dopiero wstałaś
Aktualizacja: 2025-10-14T09:07:35+02:00
8:18
Wyszukiwarka Google się zmienia. Ręka ci spuchnie od przewijania
Aktualizacja: 2025-10-14T08:18:39+02:00
8:17
Znana marka nie chce sztucznych obrazków. Ktoś wreszcie je zablokował
Aktualizacja: 2025-10-14T08:17:08+02:00
7:16
Nowy rozkład PKP Intercity jest aż za dobry. Podziękujcie Czechom
Aktualizacja: 2025-10-14T07:16:41+02:00
6:34
Wszechświat jak twardy dysk. Twierdzą, że wszystko się zapisuje
Aktualizacja: 2025-10-14T06:34:38+02:00
6:34
Zbierają owady z szyb autobusów. Brzmi dziwnie, ale efekt zadziwia
Aktualizacja: 2025-10-14T06:34:17+02:00
6:31
Druk 3D nowej generacji. Hodują metal jak roślinę
Aktualizacja: 2025-10-14T06:31:00+02:00
6:21
OpenAI ożywia zmarłych. Przekroczono wszelkie granice
Aktualizacja: 2025-10-14T06:21:00+02:00
6:11
Zaufanie do AI topnieje. Skończyła się euforia
Aktualizacja: 2025-10-14T06:11:00+02:00
21:33
Biura już nigdy nie będą takie same. Technologia zrobiła swoje
Aktualizacja: 2025-10-13T21:33:20+02:00
21:01
Smartfon chłodzony wodą. Serio, już nic mnie nie zdziwi
Aktualizacja: 2025-10-13T21:01:02+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA