Cmentarz z fotowoltaiką. Ten pomysł ma więcej plusów niż myślicie

W Saint-Joachim w regionie Pays de la Loire we Francji mieszkańcy postanowili wykorzystać cmentarz jako miejsce do wytwarzania energii słonecznej. To niezwykłe przedsięwzięcie zakłada pokrycie cmentarza panelami o łącznej mocy 1,3 MW. Będą one dostarczać prąd dla około 4000 gospodarstw domowych gminy oraz instytucji samorządowych i sklepów.