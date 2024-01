Szpital wytnie drzewa, żeby postawić farmę fotowoltaiczną. Oszczędzą 600 tys. zł rocznie, ale mieszkańcy wolą zieleń

Wymogi wobec szpitali są coraz większe, zarówno medyczne, jak i pobytowe, aby temu sprostać, musimy poszerzyć naszą bazę. Naszym największym problemem, jest w tej chwili brak bazy lokalowej, która pozwoliłaby nam na nowe procedury oraz podwyższenie standardu pobytu pacjentów. Dlatego właściwie wszystkie dachy, po opinii rzeczoznawczy, mają być docelowo zagospodarowane nadbudową. Chcemy również zagospodarowywać teren, który jeszcze jest możliwy do zagospodarowania, a jest go coraz mniej. Jakiekolwiek budowle parterowe, a do takich trzeba zaliczyć fotowoltaikę, nie wchodzą w rachubę. To byłoby zajęcie terenu, możliwego do wykorzystania w inny sposób. Jedyny teren, który nam pozostaje, który możemy wykorzystać na fotowoltaikę to ta skarpa