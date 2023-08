W polskim mieście zamienią balkony na farmy fotowoltaiczne. Mają ważny powód, żeby nie były na dachu

Pisaliśmy już o prywatnych działaniach mieszkańców m.in. bloków, którzy montują instalacje "na swoim". Okazuje się, że znacznie bardziej jest to opłacalne, gdy to spółdzielnia bierze odpowiedzialność. Np. w przypadku spółdzielni mieszkaniowej w Serocku w woj. mazowieckim lokatorzy zapłacą w przeliczeniu na głowę dwa razy mniej, niż gdyby instalowali panele indywidualnie. Jak pisze portalsamorzadowy.pl, przy większej instalacji cena jej zakupu i montażu w przeliczeniu na każdy kilowat mocy po prostu jest mniejsza. Na dodatek to spółdzielnia dba o doglądanie instalacji i ewentualne naprawy.