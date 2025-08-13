Ikona fotografii może zniknąć. Smutny finał 133 lat historii

Ładowanie...

Eastman Kodak, firma, która przez ponad sto lat kształtowała sposób, w jaki ludzie robią zdjęcia, znalazła się w poważnych tarapatach. W najnowszym raporcie kwartalnym spółka poinformowała, że może nie być w stanie spłacić swoich zobowiązań na kwotę ok. 500 mln dol.

133-letnia historia Kodaka może zakończyć się w ciągu najbliższych kilku lat

Jak informuje CNN, dokumentach złożonych do amerykańskiego nadzoru finansowego przyznano wprost, że istnieje "poważna wątpliwość co do zdolności firmy do kontynuowania działalności".

W reakcji na te informacje akcje Kodaka na Wall Street spadły we wtorek o ponad 25 proc. Firma zapowiada plan oszczędnościowy, który obejmuje m.in. zawieszenie wpłat na pracowniczy fundusz emerytalny. Jednocześnie zapewnia, że będzie starała się spłacić znaczną część zadłużenia przed terminem i refinansować pozostałe zobowiązania.

Na trudną sytuację finansową złożyły się wieloletnie spadki przychodów w tradycyjnym segmencie fotograficznym, rosnąca konkurencja w branży druku przemysłowego, nieudane próby dywersyfikacji działalności oraz brak stabilnych źródeł finansowania. Dodatkowo spółka wciąż odczuwa skutki utraty pozycji rynkowej w erze cyfrowej, co ogranicza jej możliwości generowania stałych zysków. Jednocześnie zapewnia, że będzie starała się spłacić znaczną część zadłużenia przed terminem i refinansować pozostałe zobowiązania.

Od "Ty naciskasz guzik" po erę cyfrową

Historia Kodaka sięga 1879 roku, kiedy George Eastman opatentował maszynę do powlekania płyt fotograficznych. W 1888 roku wprowadził na rynek pierwszy aparat Kodak, reklamowany hasłem "Ty naciskasz guzik, my robimy resztę". Sprzęt firmy sprawił, że fotografia stała się dostępna dla szerokiego grona odbiorców, a marka przez dekady dominowała na rynku.

W latach 70. Kodak kontrolował 90 proc. amerykańskiego rynku filmów fotograficznych i 85 proc. rynku aparatów. Paradoksalnie, to wynalazek spółki - pierwszy aparat cyfrowy z 1975 roku - zapoczątkował problemy firmy, która nie wykorzystała swojej przewagi technologicznej w obliczu cyfrowej rewolucji.

Upadek i powrót

W 2012 roku Kodak złożył wniosek o ogłoszenie bankructwa, mając 6,75 mld dolarów długu. Po restrukturyzacji firma skoncentrowała się na materiałach dla przemysłu filmowego, druku i chemikaliów. W 2020 roku głośno zrobiło się o niej ponownie, gdy amerykański rząd zaproponował jej produkcję składników farmaceutycznych w odpowiedzi na pandemie COVID-19, co wywołało krótkotrwały wzrost notowań firmy na giełdzie.

Obecnie Kodak licencjonuje swoją markę dla różnych produktów konsumenckich, a jego materiały filmowe są nadal wykorzystywane w przemyśle filmowym. Jednak brak płynności finansowej stawia pod znakiem zapytania przyszłość jednej z najbardziej ikonicznych marek w historii fotografii.

Zdjęcie główne: Trygve Finkelsen / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 13.08.2025 12:20

