Jeszcze nie jest łatwo. Wydaje się jednak, że problem mogą rozwiązać same spółdzielnie, które pójdą śladem innych i same zgodzą się montować fotowoltaikę w blokach np. na dachach czy nawet ścianach. W innym przypadku czeka nas wolna Amerykanka. Kto jak kto, ale my - dzięki reklamom, paczkomatom czy źle parkowanym samochodom - doskonale wiemy, do czego doprowadzi powiedzenie "co nie jest zabronione, jest dozwolone".