Mieszkańcy bloków też mogą mieć taniej. Fotowoltaika i pompy ciepła wkraczają na osiedla

Uruchomiliśmy największą w Polsce rozproszoną elektrownię fotowoltaiczną, instalując na 35 naszych budynkach prawie 3 tysiące paneli słonecznych. Pozyskujemy w ten sposób energię elektryczną o mocy 0,8 MW, oszczędzając zasoby naturalne. Dzięki naszej elektrowni do atmosfery trafia o 600 ton mniej CO2, co pozwala zachować 50 tys. drzew, czyli 150 ha parków - to tyle, ile łącznie mają parki: Grabiszyński i Szczytnicki. To także odciążenie ekonomiczne dla mieszkańców, którzy za prąd płacą nawet 16 razy mniej.