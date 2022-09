Od momentu instalacji w listopadzie 2019 roku, czyli przez mniej więcej 33 miesiące, pompa ciepła - obsługująca u mnie CO i CWU - pochłonęła 7803 kWh, co daje średnio 236 kWh miesięcznie i 2832 kWh rocznie. To z kolei, według kalkulatora mojego dostawcy energii, daje bonusowe 156 zł miesięcznie, czyli niecałe 1900 zł na rok. (…) Prawdopodobnie mógłbym ten parametr zdecydowanie poprawić, ustawiając harmonogramy, modyfikując krzywą grzewczą, zmieniając temperaturę w pomieszczeniach (żona niestety życzy sobie okolic 21 stopni), planując od początku sensowne, większe grzejniki, a do tego obniżyć koszt energii przez dostosowanie czasu grzania do taryfy nocnej