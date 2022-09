Kiedy włączą ogrzewanie? Mamy złą wiadomość: to już

Ten okres w wielu miejscach w Polsce już się zbliża. "Jesteśmy gotowi do sezonu grzewczego 2022/23" - poinformował Jacek Ławrecki, rzecznik prasowy spółki Fortum. W podjęciu decyzji pomagają coraz częściej czujniki automatyki pogodowej, które mają za zadanie włączenie ogrzewania w momencie, gdy temperatura zewnętrzna spadnie do określonego poziomu. We Wrocławiu przyjęło się, że dzieje się to wówczas, gdy przez co najmniej trzy dni z rzędu temperatura powietrza spada poniżej 10 stopni, a w mieszkaniach jest poniżej 16 stopni.