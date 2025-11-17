Zobaczysz kometę 3I/Atlas na żywo. Szykuje się niesamowita transmisja

Ładowanie...

Kometa międzygwiezdna 3I/Atlas (znana również jako C/2025 N1 Atlas) jest z pewnością jednym z najciekawszych obiektów astronomicznych, jakie kiedykolwiek odkryto. Projekt Wirtualnego Teleskopu po raz kolejny robi coś wyjątkowego: dzieli się wyjątkowym wydarzeniem ze społecznością naukową i miłośnikami kosmosu na całym świecie.

Projekt Wirtualnego Teleskopu (Virtual Telescope Project) to zaawansowany technologicznie włoski projekt obejmujący kilka teleskopów robotycznych, w całości sterowanych zdalnie za pośrednictwem Internetu,

19 listopada 2025 r., od godz. 05:15 (niestety to bardzo wcześnie, ale czego nie robi się dla niezwykłych widoków), astronomowie pokażą nam na żywo kometę międzygwiezdną 3I/Atlas, udostępniając zdjęcia w czasie rzeczywistym zarejestrowane przez teleskopy w Manciano we Włoszech.

Transmisja dostępna będzie na żywo w serwisie YouTube pod tym adresem.

Będzie to niesamowita i unikatowa okazja zobaczyć w czasie rzeczywistym jak 3I/Atlas przemierza nasz Układ Słoneczny. Będzie to także szansa na przyjrzenie się komecie międzygwiazdowej z niespotykanymi wcześniej szczegółami. Jeśli więc nie będziecie mogli wstać tak wcześnie, to sprawdźcie tę transmisję później. To rzadka okazja, by podziwiać taki obiekt.

Fizyka stojąca za antyogonem jest niejasna

Tymczasem zgodnie z tym co widać na zdjęciu (główna ilustracja) opublikowanym przez Teerasaka Thaluanga i wykonanym przez teleskop o średnicy 0,26 m w Tajlandii, 15 listopada 2025 r., kometa 3I/Atlas nadal wykazuje wyraźny anty-ogon oraz warkocze.

To intrygujące zjawisko nie daje spokoju wielu naukowcom. Wśród nich jest Avi Loeb, astronom z Harvardu i poszukiwacz obcych cywilizacji.

Fizyka stojąca za antyogonem 3I/Atlas jest niejasna. W przypadku komety naturalnej może to być związane z uwolnieniem gigantycznych cząstek pyłu o efektywnym promieniu około 100 mikrometrów. Te cząstki są milion razy masywniejsze niż typowy pył w skali mikrometrowej - pisze na swoim blogu Loeb.

Jego zdaniem istnieje jednak "bardziej spekulatywna możliwość, że antyogon jest wynikiem działania silników technologicznych, które przyspieszają ruch 3I/ATLAS od Słońca za pomocą ściśle skolimowanych strumieni, które przenikają przez wiatr słoneczny na odległość miliona kilometrów ze względu na swoją dużą prędkość".

Przyszłe dane spektroskopowe pozwolą na kalibrację prędkości wypływu i rozróżnienie naturalnego odgazowywania, którego charakterystyczną prędkością jest kilkaset metrów na sekundę, od strumieni sztucznych, które generują prędkości przekraczające kilka kilometrów na sekundę - stwierdza Loeb.

3I/Atlas zbliża się do Ziemi

Kometa 3I/ATLAS została odkryta 1 lipca 2025 r. i na podstawie analizy jej trajektorii szybko potwierdzono, że jest to zaledwie trzeci obiekt międzygwiezdny, który kiedykolwiek odwiedził nasz Układ Słoneczny. Kometa zbliżyła się do Słońca 30 października podczas zjawiska znanego jako peryhelium i dopiero niedawno wyłoniła się zza naszej gwiazdy macierzystej.

Teraz wszyscy czekamy na jej maksymalne zbliżenie do Ziemi, co ma nastąpić 19 grudnia. Kometa 3I/Atlas znajdzie się wówczas w odległości około 270 mln km od naszej planety. To niemal dwa razy dalej niż odległości od Ziemi do Słońca.

Bogdan Stech 17.11.2025 12:10

