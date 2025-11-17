REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Zobaczysz kometę 3I/Atlas na żywo. Szykuje się niesamowita transmisja

Kometa 3I/Atlas zostanie pokazana w niesamowitych szczegółach podczas transmisji na żywo na YouTube.

Bogdan Stech
Kometa 3I/Atlas zostanie pokazana w niesamowitych szczegółach podczas transmisji na żywo na YouTube.
REKLAMA

Kometa międzygwiezdna 3I/Atlas (znana również jako C/2025 N1 Atlas) jest z pewnością jednym z najciekawszych obiektów astronomicznych, jakie kiedykolwiek odkryto. Projekt Wirtualnego Teleskopu po raz kolejny robi coś wyjątkowego: dzieli się wyjątkowym wydarzeniem ze społecznością naukową i miłośnikami kosmosu na całym świecie.

Projekt Wirtualnego Teleskopu (Virtual Telescope Project) to zaawansowany technologicznie włoski projekt obejmujący kilka  teleskopów robotycznych, w całości sterowanych zdalnie za pośrednictwem Internetu,

REKLAMA

19 listopada 2025 r., od godz. 05:15 (niestety to bardzo wcześnie, ale czego nie robi się dla niezwykłych widoków), astronomowie pokażą nam na żywo kometę międzygwiezdną 3I/Atlas, udostępniając zdjęcia w czasie rzeczywistym zarejestrowane przez teleskopy w Manciano we Włoszech.

Transmisja dostępna będzie na żywo w serwisie YouTube pod tym adresem.

Będzie to niesamowita i unikatowa okazja zobaczyć w czasie rzeczywistym jak 3I/Atlas przemierza nasz Układ Słoneczny. Będzie to także szansa na przyjrzenie się komecie międzygwiazdowej z niespotykanymi wcześniej szczegółami. Jeśli więc nie będziecie mogli wstać tak wcześnie, to sprawdźcie tę transmisję później. To rzadka okazja, by podziwiać taki obiekt.

Więcej na Spider's Web:

Fizyka stojąca za antyogonem jest niejasna

Tymczasem zgodnie z tym co widać na zdjęciu (główna ilustracja) opublikowanym przez Teerasaka Thaluanga i wykonanym przez teleskop o średnicy 0,26 m w Tajlandii, 15 listopada 2025 r., kometa 3I/Atlas nadal wykazuje wyraźny anty-ogon oraz warkocze.

To intrygujące zjawisko nie daje spokoju wielu naukowcom. Wśród nich jest Avi Loeb, astronom z Harvardu i poszukiwacz obcych cywilizacji.

Fizyka stojąca za antyogonem 3I/Atlas jest niejasna. W przypadku komety naturalnej może to być związane z uwolnieniem gigantycznych cząstek pyłu o efektywnym promieniu około 100 mikrometrów. Te cząstki są milion razy masywniejsze niż typowy pył w skali mikrometrowej - pisze na swoim blogu Loeb.

Jego zdaniem istnieje jednak "bardziej spekulatywna możliwość, że antyogon jest wynikiem działania silników technologicznych, które przyspieszają ruch 3I/ATLAS od Słońca za pomocą ściśle skolimowanych strumieni, które przenikają przez wiatr słoneczny na odległość miliona kilometrów ze względu na swoją dużą prędkość".

Przyszłe dane spektroskopowe pozwolą na kalibrację prędkości wypływu i rozróżnienie naturalnego odgazowywania, którego charakterystyczną prędkością jest kilkaset metrów na sekundę, od strumieni sztucznych, które generują prędkości przekraczające kilka kilometrów na sekundę - stwierdza Loeb.

REKLAMA

3I/Atlas zbliża się do Ziemi

Kometa 3I/ATLAS została odkryta 1 lipca 2025 r. i na podstawie analizy jej trajektorii szybko potwierdzono, że jest to zaledwie trzeci obiekt międzygwiezdny, który kiedykolwiek odwiedził nasz Układ Słoneczny. Kometa zbliżyła się do Słońca 30 października podczas zjawiska znanego jako peryhelium i dopiero niedawno wyłoniła się zza naszej gwiazdy macierzystej.

Teraz wszyscy czekamy na jej maksymalne zbliżenie do Ziemi, co ma nastąpić 19 grudnia. Kometa 3I/Atlas znajdzie się wówczas w odległości około 270 mln km od naszej planety. To niemal dwa razy dalej niż odległości od Ziemi do Słońca.

REKLAMA
Bogdan Stech
17.11.2025 12:10
Tagi: 3I/ATLASkometateleskopYouTube
Najnowsze
11:26
UE chce skanować komunikatory. Polska: "Nie zgodzimy się na inwigilację"
Aktualizacja: 2025-11-17T11:26:39+01:00
10:52
LOT zniechęcał do reklamacji. Doigrał się
Aktualizacja: 2025-11-17T10:52:52+01:00
10:01
Wojna dotarła do Polski. Wysadzono tory, służby szukają sabotażystów
Aktualizacja: 2025-11-17T10:01:07+01:00
9:00
Tim Cook na wylocie. W Apple'u gorączkowo szykują sukcesję
Aktualizacja: 2025-11-17T09:00:08+01:00
8:39
Topowe urządzenia Dreame w promocji na Black Friday. Grzech nie brać
Aktualizacja: 2025-11-17T08:39:03+01:00
8:29
Polskie lotnisko sparaliżowane. Cisną bekę, że lepiej je zamknąć na jesień i zimę
Aktualizacja: 2025-11-17T08:29:05+01:00
7:32
Kampania Call of Duty Black Ops 7 jest tragiczna. Wziąłem urlop na poratowanie zdrowia
Aktualizacja: 2025-11-17T07:32:21+01:00
7:00
Polski Fiat 126p nowym Hot Wheelsem. Zmiażdżył konkurencję
Aktualizacja: 2025-11-17T07:00:19+01:00
6:20
Nowo odkryta supernowa zaskakuje kształtem. Wygląda jak oliwka
Aktualizacja: 2025-11-17T06:20:32+01:00
6:19
OpenAI ma model dla wojska. W USA już z niego korzystają
Aktualizacja: 2025-11-17T06:19:58+01:00
6:19
Najpierw śmieci, potem start. Nowa technologia tnie emisję CO2
Aktualizacja: 2025-11-17T06:19:11+01:00
6:15
Leki będą w nas pływać. "To przyszłość medycyny"
Aktualizacja: 2025-11-17T06:15:00+01:00
6:00
Budujemy własny komputer Steam. Ile to będzie kosztować?
Aktualizacja: 2025-11-17T06:00:00+01:00
19:15
Lotnisko postawiło kontener. Pasażerowie drwią: "przecież ze starą drukarką nie lecę"
Aktualizacja: 2025-11-16T19:15:00+01:00
18:45
To nic, że chcą nas oszukać. Gorzej, że nas nie słuchają
Aktualizacja: 2025-11-16T18:45:00+01:00
17:37
Cristiano Ronaldo sprzedaje hot-doga. Tak realizujemy fantazję o sprawiedliwości
Aktualizacja: 2025-11-16T17:37:57+01:00
16:10
Pentagon z własnym Amazonem dla łowców dronów. "Będzie nawet sekcja komentarzy"
Aktualizacja: 2025-11-16T16:10:00+01:00
16:00
Polska armia robi historyczny krok. Pomaga nam Elon Musk
Aktualizacja: 2025-11-16T16:00:00+01:00
13:30
Amerykański Stratofortress krąży nad Europą. “Próba uderzeniowa na Wschód”
Aktualizacja: 2025-11-16T13:30:00+01:00
11:01
Kometa 3I/Atlas z kolejną - 12 już - anomalią. NASA opublikuje szczegółowe zdjęcia
Aktualizacja: 2025-11-16T11:01:35+01:00
7:50
mObywatelowi brakuje tylko jednej rzeczy. Mają ją w USA
Aktualizacja: 2025-11-16T07:50:00+01:00
7:40
Skończą się koncerty autobusowych DJ-ów. Miasto w końcu mówi dość
Aktualizacja: 2025-11-16T07:40:00+01:00
7:30
Wolność aplikacji na Androida uratowana. Google ustąpił
Aktualizacja: 2025-11-16T07:30:00+01:00
7:22
ChatGPT nie potrafi mówić "nie". To gigantyczny problem
Aktualizacja: 2025-11-16T07:22:00+01:00
7:11
Potrzeba ratowników dla kosmonautów. Grozi im tragedia
Aktualizacja: 2025-11-16T07:11:00+01:00
7:01
Tanie granie, ale z dubbingiem? Czekam na polskie PlayStation
Aktualizacja: 2025-11-16T07:01:00+01:00
19:06
mObywatel czeka kolejna zmiana. Emeryci ją pokochają
Aktualizacja: 2025-11-15T19:06:31+01:00
16:50
Człowiek spadający przez Słońce. To nie fotomontaż, to zdjęcie dekady
Aktualizacja: 2025-11-15T16:50:00+01:00
16:40
iPhone w Europie coraz lepszy. Mamy dane, których reszta świata zazdrości
Aktualizacja: 2025-11-15T16:40:00+01:00
16:30
Dramat na orbicie. Chińscy taikonauci w pułapce kosmosu
Aktualizacja: 2025-11-15T16:30:00+01:00
16:20
Elon Musk z alternatywą dla WhatsAppa. Dziękuję, nie skorzystam
Aktualizacja: 2025-11-15T16:20:00+01:00
16:10
Nowy Xbox to sprzedażowy hit. To wcale nie jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2025-11-15T16:10:00+01:00
16:00
Nowe Call of Duty to ponury żart. I nie chodzi o gust
Aktualizacja: 2025-11-15T16:00:00+01:00
11:32
W śledzeniu 3I/ATLAS pomagają Marsjanie. To próba generalna dla obrony planetarnej 
Aktualizacja: 2025-11-15T11:32:37+01:00
7:51
MacBook Pro (2025) z Apple M5 - test. Najpotężniejszy z najtańszych
Aktualizacja: 2025-11-15T07:51:00+01:00
7:40
Kontrolerzy biletów jak policjanci. Coraz mniej mi się to podoba
Aktualizacja: 2025-11-15T07:40:00+01:00
7:30
Zrobiłem ranking 6 smartfonowych potworów do gier. Mogłem od razu dać koronę OnePlusowi 15
Aktualizacja: 2025-11-15T07:30:00+01:00
7:20
Zrobią paliwo z wody i słońca. Koniec z tankowaniem rakiet na Ziemi
Aktualizacja: 2025-11-15T07:20:00+01:00
7:10
Zeszli pod Arktykę. Szukają dowodów na istnienie obcych
Aktualizacja: 2025-11-15T07:10:00+01:00
7:00
iPhone Air 2 z dwoma aparatami? Wolałbym drugie pół telefonu
Aktualizacja: 2025-11-15T07:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA