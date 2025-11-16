REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Pentagon z własnym Amazonem dla łowców dronów. "Będzie nawet sekcja komentarzy"

Pentagon tworzy portal zakupowy na wzór Amazona. Wojsko będzie mogło zamawiać w ten sposób sprzęt do walki z dronami. Będzie nawet sekcja komentarzy.

Bogdan Stech
Pentagon z własnym Amazonem dla łowców dronów. "Będzie nawet sekcja komentarzy"
REKLAMA

Drony stały się prawdziwą zmorą. I nie mówimy tu tylko o polu bitwy w Ukrainie, ale o niebie nad samymi Stanami Zjednoczonymi. Pentagon odnotowuje coraz więcej "wysoce niepokojących" incydentów z udziałem bezzałogowców nad własnymi bazami wojskowymi.

Ktoś podgląda, mapuje, testuje obronę. Tradycyjne metody reagowania są zbyt wolne. Dlatego Departament Obrony USA sięga po rozwiązanie rodem ze świata e-commerce i tworzy własny Amazon ze sprzętem do zwalczania dronów.

REKLAMA

Tak ma wyglądać nowoczesna obrona

Problem z wojskowymi zakupami jest stary jak świat - trwają wieki. Zanim armia przetestuje, ogłosi przetarg i wdroży nowy system, technologia, którą ma zwalczać, zdąży zmienić się trzy razy. A w świecie dronów ewolucja postępuje w miesiącach, nie latach.

Właśnie dlatego powołano nowy zespół zadaniowy, JIATF-401, któremu przewodzi generał brygady Matt Ross. Jego misja: dostarczyć sprzęt do rąk żołnierzy tak szybko, jak to tylko możliwe. '

W praktyce to platforma online, którą rzecznik Pentagonu wprost określił jako "podobną do Amazona". To nie będzie jednak sklep dla każdego. Zalogują się tam dowódcy baz wojskowych, ale także partnerzy z innych agencji, tacy jak FBI, Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) czy nawet lokalne jednostki policji. Wszyscy oni borykają się z tym samym problemem latających intruzów.

Ten wojskowy Amazon ma być czymś więcej niż tylko suchym katalogiem. Jego siłą mają być dane i opinie. Jak wyjaśnił rzecznik projektu, użytkownicy będą mogli nie tylko sprawdzić specyfikację, ale też zobaczyć " dane o tym, jak każdy z tych systemów działa w różnych warunkach". Do tego dojdą opinie i oceny innych użytkowników, dowódców, którzy już dany sprzęt przetestowali w praktyce.

Więcej na Spider's Web:

Setki modułów, jeden cel

Co dokładnie będzie można dodać do koszyka? Generał Ross mówi o "setkach komponentów", które już dziś mogłyby trafić na platformę. Kluczowe jest myślenie modułowe. Zamiast kupować jeden, gigantyczny i drogi system antydronowy, dowódca będzie mógł złożyć własny zestaw, dobierając "wymienne komponenty". Będzie to szeroka gama czujników do wykrywania dronów oraz co najważniejsze efektorów do ich neutralizacji.

Pentagon stawia tu jednak twardy warunek. Na platformie nie znajdziemy systemów kinetycznych, czyi amunicji, rakiet i ładunków wybuchowych. Generał Ross był w tej kwestii bardzo jasny: to, co sprawdza się w strefie wojennej, jest absolutnie nieakceptowalne na własnym terytorium.

Nikt nie będzie strzelał rakietą do drona nad głowami cywilów z powodu obaw o szkody uboczne. W grę wchodzą więc przede wszystkim rozwiązania niekinetyczne i o niskim ryzyku: zagłuszarki fal radiowych, systemy przejmujące kontrolę czy inne, bardziej finezyjne technologie.

Pentagon idzie na zakupy

Dlaczego USA potrzebują takiego sklepu teraz? Odpowiedź jest prosta: drony są coraz tańsze, coraz sprytniejsze i coraz groźniejsze. Za kilkaset dolarów można kupić sprzęt zdolny przelecieć kilka kilometrów, przenieść niewielki ładunek lub nagrywać filmy w wysokiej jakości.

REKLAMA

W wojsku mówi się już o realnym problemie dronów, które pojawiają się nad bazami tak często, że część obiektów zgłasza incydenty niemal co tydzień. A to tylko wierzchołek góry lodowej.

USA chcą więc przejąć kontrolę nad sytuacją, zanim pojawi się incydent z poważnymi konsekwencjami. Stąd pomysł, by umożliwić natychmiastowe doposażenie każdej placówki w sprzęt, który najlepiej odpowiada jej lokalnym zagrożeniom.

REKLAMA
Bogdan Stech
16.11.2025 16:10
Tagi: AmazonDrony wojskowe
Najnowsze
16:00
Polska armia robi historyczny krok. Pomaga nam Elon Musk
Aktualizacja: 2025-11-16T16:00:00+01:00
13:30
Amerykański Stratofortress krąży nad Europą. “Próba uderzeniowa na Wschód”
Aktualizacja: 2025-11-16T13:30:00+01:00
11:01
Kometa 3I/Atlas z kolejną - 12 już - anomalią. NASA opublikuje szczegółowe zdjęcia
Aktualizacja: 2025-11-16T11:01:35+01:00
7:50
mObywatelowi brakuje tylko jednej rzeczy. Mają ją w USA
Aktualizacja: 2025-11-16T07:50:00+01:00
7:40
Skończą się koncerty autobusowych DJ-ów. Miasto w końcu mówi dość
Aktualizacja: 2025-11-16T07:40:00+01:00
7:30
Wolność aplikacji na Androida uratowana. Google ustąpił
Aktualizacja: 2025-11-16T07:30:00+01:00
7:22
ChatGPT nie potrafi mówić "nie". To gigantyczny problem
Aktualizacja: 2025-11-16T07:22:00+01:00
7:11
Potrzeba ratowników dla kosmonautów. Grozi im tragedia
Aktualizacja: 2025-11-16T07:11:00+01:00
7:01
Tanie granie, ale z dubbingiem? Czekam na polskie PlayStation
Aktualizacja: 2025-11-16T07:01:00+01:00
19:06
mObywatel czeka kolejna zmiana. Emeryci ją pokochają
Aktualizacja: 2025-11-15T19:06:31+01:00
16:50
Człowiek spadający przez Słońce. To nie fotomontaż, to zdjęcie dekady
Aktualizacja: 2025-11-15T16:50:00+01:00
16:40
iPhone w Europie coraz lepszy. Mamy dane, których reszta świata zazdrości
Aktualizacja: 2025-11-15T16:40:00+01:00
16:30
Dramat na orbicie. Chińscy taikonauci w pułapce kosmosu
Aktualizacja: 2025-11-15T16:30:00+01:00
16:20
Elon Musk z alternatywą dla WhatsAppa. Dziękuję, nie skorzystam
Aktualizacja: 2025-11-15T16:20:00+01:00
16:10
Nowy Xbox to sprzedażowy hit. To wcale nie jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2025-11-15T16:10:00+01:00
16:00
Nowe Call of Duty to ponury żart. I nie chodzi o gust
Aktualizacja: 2025-11-15T16:00:00+01:00
11:32
W śledzeniu 3I/ATLAS pomagają Marsjanie. To próba generalna dla obrony planetarnej 
Aktualizacja: 2025-11-15T11:32:37+01:00
7:51
MacBook Pro (2025) z Apple M5 - test. Najpotężniejszy z najtańszych
Aktualizacja: 2025-11-15T07:51:00+01:00
7:40
Kontrolerzy biletów jak policjanci. Coraz mniej mi się to podoba
Aktualizacja: 2025-11-15T07:40:00+01:00
7:30
Zrobiłem ranking 6 smartfonowych potworów do gier. Mogłem od razu dać koronę OnePlusowi 15
Aktualizacja: 2025-11-15T07:30:00+01:00
7:20
Zrobią paliwo z wody i słońca. Koniec z tankowaniem rakiet na Ziemi
Aktualizacja: 2025-11-15T07:20:00+01:00
7:10
Zeszli pod Arktykę. Szukają dowodów na istnienie obcych
Aktualizacja: 2025-11-15T07:10:00+01:00
7:00
iPhone Air 2 z dwoma aparatami? Wolałbym drugie pół telefonu
Aktualizacja: 2025-11-15T07:00:00+01:00
21:35
A w nosie mam już te WhatsAppy. Wystarczą mi SMS-y i iMessage
Aktualizacja: 2025-11-14T21:35:01+01:00
21:01
Tak śmiecimy, że stawiają bariery na rzekach. Przykro patrzeć
Aktualizacja: 2025-11-14T21:01:16+01:00
20:34
Play miażdży rynek nową ofertą. Sprawdziliśmy, czy ktoś go przebija
Aktualizacja: 2025-11-14T20:34:54+01:00
20:06
Nasza zbrojeniówka idzie po zagraniczne fabryki. "To ustawi nas na lata"
Aktualizacja: 2025-11-14T20:06:15+01:00
19:30
Deweloperzy ratują miasta. A ja pytam: po co nam politycy?
Aktualizacja: 2025-11-14T19:30:45+01:00
18:53
Nikt nie chce iPhone'a 16e. I szczerze, trudno się dziwić
Aktualizacja: 2025-11-14T18:53:20+01:00
18:38
Były dobre, teraz są dobre i tanie. Dreame odpaliło wyprzedaż na roboty sprzątające
Aktualizacja: 2025-11-14T18:38:24+01:00
17:42
Największy bank w Polsce zapowiada kłopoty z apką. Wyjmuj gotówkę
Aktualizacja: 2025-11-14T17:42:38+01:00
16:44
mObywatel z kluczową usługą dla kierowców. Ale to będzie dobre
Aktualizacja: 2025-11-14T16:44:06+01:00
16:13
Satelity szpiegowskie dla Polski na stole. I tak, to światowa czołówka
Aktualizacja: 2025-11-14T16:13:26+01:00
15:42
Dostaliśmy niezwykle ważną dostawę czołgów. A to dopiero rozgrzewka
Aktualizacja: 2025-11-14T15:42:27+01:00
13:48
PKP Intercity ma problem z butelkami. System kaucyjny daje się we znaki
Aktualizacja: 2025-11-14T13:48:14+01:00
13:37
Amerykanie będą pilnować Księżyca. Nowa zimna wojna w kosmosie
Aktualizacja: 2025-11-14T13:37:11+01:00
12:55
Komputer sam ci się zaktualizuje do Windowsa 11. Nie masz wyboru
Aktualizacja: 2025-11-14T12:55:29+01:00
12:29
Starlink ulepszony w Polsce. Nigdy wcześniej nie był tak opłacalny
Aktualizacja: 2025-11-14T12:29:47+01:00
12:06
Metro w 10 polskich miastach. Minister odleciał, ale pomysł jest piękny
Aktualizacja: 2025-11-14T12:06:28+01:00
11:33
Ceny RAM-u oszalały, a będzie gorzej. Reakcja producentów to żart
Aktualizacja: 2025-11-14T11:33:14+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA