Pentagon z własnym Amazonem dla łowców dronów. "Będzie nawet sekcja komentarzy"

Drony stały się prawdziwą zmorą. I nie mówimy tu tylko o polu bitwy w Ukrainie, ale o niebie nad samymi Stanami Zjednoczonymi. Pentagon odnotowuje coraz więcej "wysoce niepokojących" incydentów z udziałem bezzałogowców nad własnymi bazami wojskowymi.

Ktoś podgląda, mapuje, testuje obronę. Tradycyjne metody reagowania są zbyt wolne. Dlatego Departament Obrony USA sięga po rozwiązanie rodem ze świata e-commerce i tworzy własny Amazon ze sprzętem do zwalczania dronów.

Tak ma wyglądać nowoczesna obrona

Problem z wojskowymi zakupami jest stary jak świat - trwają wieki. Zanim armia przetestuje, ogłosi przetarg i wdroży nowy system, technologia, którą ma zwalczać, zdąży zmienić się trzy razy. A w świecie dronów ewolucja postępuje w miesiącach, nie latach.

Właśnie dlatego powołano nowy zespół zadaniowy, JIATF-401, któremu przewodzi generał brygady Matt Ross. Jego misja: dostarczyć sprzęt do rąk żołnierzy tak szybko, jak to tylko możliwe. '

W praktyce to platforma online, którą rzecznik Pentagonu wprost określił jako "podobną do Amazona". To nie będzie jednak sklep dla każdego. Zalogują się tam dowódcy baz wojskowych, ale także partnerzy z innych agencji, tacy jak FBI, Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) czy nawet lokalne jednostki policji. Wszyscy oni borykają się z tym samym problemem latających intruzów.

Ten wojskowy Amazon ma być czymś więcej niż tylko suchym katalogiem. Jego siłą mają być dane i opinie. Jak wyjaśnił rzecznik projektu, użytkownicy będą mogli nie tylko sprawdzić specyfikację, ale też zobaczyć " dane o tym, jak każdy z tych systemów działa w różnych warunkach". Do tego dojdą opinie i oceny innych użytkowników, dowódców, którzy już dany sprzęt przetestowali w praktyce.

Setki modułów, jeden cel

Co dokładnie będzie można dodać do koszyka? Generał Ross mówi o "setkach komponentów", które już dziś mogłyby trafić na platformę. Kluczowe jest myślenie modułowe. Zamiast kupować jeden, gigantyczny i drogi system antydronowy, dowódca będzie mógł złożyć własny zestaw, dobierając "wymienne komponenty". Będzie to szeroka gama czujników do wykrywania dronów oraz co najważniejsze efektorów do ich neutralizacji.

Pentagon stawia tu jednak twardy warunek. Na platformie nie znajdziemy systemów kinetycznych, czyi amunicji, rakiet i ładunków wybuchowych. Generał Ross był w tej kwestii bardzo jasny: to, co sprawdza się w strefie wojennej, jest absolutnie nieakceptowalne na własnym terytorium.

Nikt nie będzie strzelał rakietą do drona nad głowami cywilów z powodu obaw o szkody uboczne. W grę wchodzą więc przede wszystkim rozwiązania niekinetyczne i o niskim ryzyku: zagłuszarki fal radiowych, systemy przejmujące kontrolę czy inne, bardziej finezyjne technologie.

Pentagon idzie na zakupy

Dlaczego USA potrzebują takiego sklepu teraz? Odpowiedź jest prosta: drony są coraz tańsze, coraz sprytniejsze i coraz groźniejsze. Za kilkaset dolarów można kupić sprzęt zdolny przelecieć kilka kilometrów, przenieść niewielki ładunek lub nagrywać filmy w wysokiej jakości.

W wojsku mówi się już o realnym problemie dronów, które pojawiają się nad bazami tak często, że część obiektów zgłasza incydenty niemal co tydzień. A to tylko wierzchołek góry lodowej.

USA chcą więc przejąć kontrolę nad sytuacją, zanim pojawi się incydent z poważnymi konsekwencjami. Stąd pomysł, by umożliwić natychmiastowe doposażenie każdej placówki w sprzęt, który najlepiej odpowiada jej lokalnym zagrożeniom.

Bogdan Stech 16.11.2025 16:10

