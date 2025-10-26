REKLAMA
Będziemy produkowali wojskowe drony FPV w hurtowych ilościach. "Tanie i zabójczo skuteczne"

Wojna za naszą wschodnią granicą brutalnie zweryfikowała podręczniki do taktyki. Okazało się, że bez roju bezzałogowców ani rusz. Polska armia, choć kupuje sprzęt na potęgę, wciąż ma w tym segmencie sporo do nadrobienia. Wygląda jednak na to, że wreszcie ruszamy z kopyta z własną produkcją.

Bogdan Stech
Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że już w drugim kwartale 2026 r.w Polsce ruszy produkcja nowoczesnych bezzałogowych systemów powietrznych uzbrojenia. Za tym projektem stoi sojusz państwowego instytutu badawczego z giełdowym gigantem.

Za realizację tego ambitnego projektu odpowiadać będzie nowa spółka Hornet – Polskie Drony, która powstała dzięki współpracy Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL) oraz Grupy Boryszew S.A. To kolejny krok w stronę budowania w pełni krajowego potencjału obronnego opartego na polskim know-how, polskich zasobach i polskim kapitale.

Co ważne Hornet – Polskie Drony ma produkować drony, których polska armia wciąż nie ma i które dotychczas nie są w Polsce produkowane.

Polskie drony FPV

Nowa spółka ma być odpowiedzialna za produkcję bezzałogowych systemów powietrznych uzbrojenia (BPSU), czyli zaawansowanych dronów bojowych, które mogą wykonywać misje rozpoznawcze, uderzeniowe i wsparcia pola walki.

Z ilustracji, jaką zamieściła w serwisie X Kancelaria Premiera wynika, że chodzi o drony FPV, które są jedną z najważniejszych broni wykorzystywanych w wojnie w Ukrainie.

Wojskowe drony FPV (First-Person View) to małe, szybkie bezzałogowe statki powietrzne, które operator kontroluje za pomocą specjalnych gogli, widząc na bieżąco obraz przesyłany bezpośrednio z kamery drona. Daje to wrażenie, jakby operator faktycznie siedział w kokpicie drona. Umożliwia to precyzyjne loty na niskiej wysokości, pomiędzy przeszkodami i wewnątrz budynków, co jest to kluczowe dla ich zastosowań bojowych.

Dron FPV i operator. Fot. 95th Air Assault Brigade

Drony FPV wywodzą się z segmentu dronów wyścigowych, które charakteryzują się wyjątkową zwinnością, prędkością i manewrowością. Zwykle są to małe czterowirnikowce o otwartej konstrukcji, napędzane przez mocne silniki bezszczotkowe.

Tanie i zabójczo skuteczne

Drony FPV to drony kamikadze. W zależności od zamontowanej głowicy dron FPV może służyć do niszczenia czołgów i wozów opancerzonych (głowica kumulacyjna lub granat zapalający), albo atakowania żołnierzy przeciwnika (głowica odłamkowa lub granat moździerzowy).

To straszliwa i precyzyjna broń, która ma na koncie dziesiątki tysięcy zabitych żołnierzy.

Widok z ukraińskiego drona FPV tuż przed uderzeniem w rosyjskiego żołnierza. Fot. 414 Magyar's Birds

W przeciwieństwie do zaawansowanych dronów rozpoznawczych czy bojowych drony FPV są stosunkowo tanie (często poniżej 1000 dol. za sztukę) i można je szybko produkować lub adaptować z cywilnych komponentów. Ich unikalne cechy sprawiają, że drony FPV stały się game-changerem na nowoczesnym polu walki, szczególnie w konfliktach o dużej intensywności.

Co ciekawe, produkcja dronów ma odbywać się w Sochaczewie, na terenie wydzierżawionym przez Grupę Boryszew. To tam ma powstać pierwsza w Polsce linia montażowa BPSU – infrastruktura, która z czasem może stać się jednym z kluczowych ośrodków przemysłu dronowego w kraju.

Boryszew, jeden z największych polskich koncernów przemysłowych, ma zapewnić finansowanie badań, rozwoju i produkcji próbnej, a także zaplecze techniczne. ITWL wniesie natomiast swoje doświadczenie i technologie, opracowywane od lat w ramach projektów dla Sił Zbrojnych RP. To właśnie know-how ITWL – w zakresie systemów naprowadzania, komunikacji i sterowania – ma być sercem nowej generacji polskich dronów.

Przyszłość wylatuje z fabryk

Nie jest tajemnicą, że drony zmieniają oblicze współczesnych wojen. Widzimy to od Ukrainy po Bliski Wschód – to właśnie bezzałogowce coraz częściej decydują o wyniku starcia. Służą nie tylko do rozpoznania, ale i do precyzyjnych uderzeń, transportu ładunków czy zakłócania łączności przeciwnika.

Dzięki takim inicjatywom jak Hornet – Polskie Drony, Polska ma szansę uniezależnić się od zagranicznych dostawców i rozwijać własne rozwiązania technologiczne dostosowane do potrzeb Wojska Polskiego. To nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale także ogromny impuls gospodarczy.

Produkcja dronów to miejsca pracy dla inżynierów, techników, operatorów i specjalistów od oprogramowania. To także rozwój całego ekosystemu firm współpracujących – od producentów komponentów po firmy z sektora IT i AI.

Bogdan Stech
26.10.2025 16:20
Tagi: Drony wojskowe
