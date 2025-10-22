Google pokazał, co Rosjanie wyprawiają w Polsce. Przerażające

Ładowanie...

9 i 10 września rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Jak się okazuje, to wydarzenie nie było jedynie incydentem militarnym. Stało się również katalizatorem zakrojonej na szeroką skalę operacji informacyjnej prowadzonej przez prorosyjskich aktorów wpływu.

Zespół Google Threat Intelligence Group (GTIG) przeanalizował działania dezinformacyjne, które pojawiły się niemal natychmiast po incydencie. Raport jasno pokazuje, że Rosja poprzez sieć powiązanych portali i fałszywych tożsamości rozpoczęła kampanię mającą na celu zrzucenie winy z siebie, uderzenie w polski rząd i podważenie zaufania do NATO.

Trzy filary dezinformacji: odwracanie winy, atak na NATO, podsycanie chaosu

Według Google narracje rozpowszechniane po incydencie miały charakter typowy dla wcześniejszych prorosyjskich operacji wpływu. Po pierwsze próbowano wybielić działania Moskwy, sugerując, że drony nie mogły należeć do Rosji. Po drugie oskarżano NATO i Polskę o prowokację mającą rzekomo storpedować negocjacje z USA. Po trzecie podważano legitymację polskiego rządu, przedstawiając go jako winnego eskalacji i rzekomego braku stabilności wewnętrznej.

Do akcji wkroczyły znane już wcześniej prorosyjskie sieci propagandowe, m.in. Portal Kombat, Doppelganger oraz Niezależny Dziennik Polityczny (NDP). Każda z nich uruchomiła własne narracje, dopasowane do konkretnych grup odbiorców – od polskich patriotów, przez niemieckich sceptyków NATO, aż po globalnych użytkowników anglojęzycznego internetu.

Polski Kompas, Deutsche Intelligenz i inne fałszywe media

GTIG zidentyfikowało polsko- i niemieckojęzyczne portale podszywające się pod niezależne media. Polski Kompas, należący do sieci Doppelganger, publikował treści sugerujące, że Polacy nie popierają polityki rządu wobec Ukrainy i że incydent z dronami jest wykorzystywany do zastraszania obywateli. Deutsche Intelligenz twierdził z kolei, że NATO celowo wyolbrzymia zagrożenie, by zwiększyć militarne zaangażowanie Europy.

Z kolei Niezależny Dziennik Polityczny, czyli stały kanał prorosyjskiej propagandy w polskim internecie, sugerował, że histeria wojny to celowa strategia władzy mająca odwrócić uwagę od problemów wewnętrznych. Publikowano tam także fałszywe informacje, jakoby Polacy obwiniali Ukrainę i NATO za incydent.

To skoordynowany atak na zaufanie i jedność Zachodu

Raport Google pokazuje jasno, jak szybko i sprawnie rosyjskie struktury dezinformacyjne reagują na kryzysy geopolityczne. Co więcej, nie działają one wyłącznie na rosyjskim podwórku. Wykorzystują światowe, międzynarodowe media, fałszywe portale i spreparowane wypowiedzi ekspertów, by rozgrywać narracje zgodne z interesem Kremla. Wbrew pozorom celem nie zawsze jest przekonanie kogokolwiek do rosyjskiej racji stanu. Często chodzi po prostu o rozbicie spójnego obrazu rzeczywistości, zasianie chaosu i podważenie zaufania do faktów, co już samo w sobie jest bronią w wojnie informacyjnej.

Google nie pozostawia złudzeń – nasz kraj pozostaje jednym z głównych celów prorosyjskich kampanii dezinformacyjnych. Incydent z września to tylko jedno z wielu narzędzi wykorzystywanych przez Moskwę do osłabiania spójności Sojuszu i destabilizacji państw frontowych. Podobne operacje będą się powtarzać, a ich celem może być zarówno kształtowanie opinii publicznej w Polsce, jak i wpływanie na decyzje międzynarodowych sojuszników. Właśnie dlatego tak ważna staje się edukacja informacyjna, weryfikacja źródeł i odporność społeczeństwa na manipulacje.

Marcin Kusz 22.10.2025 19:01

