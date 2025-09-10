Polska przestrzeń naruszona przez rosyjskie drony. Jest Alert RCB

Ładowanie...

"Uwaga, w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron" – poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w nocnym komunikacie na platformie X.

Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów. Podkreślamy, że cały czas trwa operacja wojska i apelujemy o pozostanie domach. Najbardziej zagrożonymi rejonami są województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie – zaznaczono.

"W wyniku dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron. Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" - napisało w kolejnym komunikacie Dowództwo Operacyjne RSZ, zaznaczając, że część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona.

Alert RCB. "Zachowaj spokój"

Mieszkańcy lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego otrzymali Alert RCB w związku z nocnymi zdarzeniami. "Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Zachowaj spokój" – zaapelowano.

Zasięg komunikatu rozszerzono. Drony znajdowane są w kolejnych miejscach w Polsce. Portal epiotrkow.pl donosi, że jeden z nich spadł niedaleko Sulejowa, w Mniszkowie w powiecie opoczyńskim (woj. łódzkie).

Apel wystosował też Sztab Generalny Wojska Polskiego.

W trosce o bezpieczeństwo apelujemy do mieszkańców: w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.

Każde znalezisko należy zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki policji. "Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren" – wyjaśnia Sztab Generalny WP.

W związku z nocnymi wydarzeniami zamknięte zostały cztery polskie lotniska

Obecnie, jak poinformował rzecznik PAŻP, lotniska w Warszawie, Modlinie i Rzeszowie wracają do swojego codziennego rytmu. Lotnisko w Lublinie nadal pracuje w trybie nadzwyczajnym - jest czasowo wyłączone z funkcjonowania.

"Z uwagi na sytuację związaną z ograniczeniami i zamknięciem przestrzeni powietrznej należy się jednak liczyć z utrudnieniami i opóźnieniami, które mogą potrwać cały dzień" - uczula warszawskie lotnisko Chopina.

Komendant Główny Policji ogłosił alarm dla jednostek garnizonów podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego - poinformowała Komenda Główna Policji na platformie X. Lubelska policja podała też, że w Lublinie trwa sztab kryzysowy po tym, jak w Czosnówce w powiecie bialskim odnaleziono uszkodzonego drona - pisze PAP.

Szczątki drona spadły na dom i samochód w Wyrykach pod Włodawą (woj. lubelskie) - poinformował Polsat News. Od godziny 6 na miejscu działają służby. Jak przekazał WP starosta włodawski Mariusz Zańko, mieszkańcom zostanie udzielona pomoc psychologiczna.

Zdjęcie główne: Konwicki Marcin / Shutterstock.com



Adam Bednarek 10.09.2025 08:01

