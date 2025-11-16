Polska armia robi historyczny krok. Pomaga nam Elon Musk

Ładowanie...

Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX, która wystartuje 19 listopada po godzinie 19 czasu polskiego z bazy Vandenberg w Kalifornii, wyniesie w przestrzeń kosmiczną niezwykły ładunek. To właśnie wtedy na orbitę trafią urządzenia, które mogą realnie zmienić sposób, w jaki Polska patrzy na świat z góry. I to dosłownie.

Pierwotnie start planowano na 11 listopada. Później przesunięto go na 22 listopada. Teraz, jak zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej, to właśnie środa 19 listopada jest tym właściwym terminem. Choć opóźnienia w misjach kosmicznych to norma, Polska czeka na ten start wyjątkowo niecierpliwie, bo, jak podkreśla Tomczyk, to będą to pierwsze w historii wojskowe satelity Rzeczypospolitej wyniesiony na orbitę.

Kosmiczna rewolucja w Polsce

Do tej pory Polska musiała kupować zdjęcia od zagranicznych firm lub korzystać ze współpracy sojuszniczej. Teraz staniemy się państwem, które samo robi, kontroluje i przetwarza własne zobrazowania satelitarne. To niezależność, o której marzyły kolejne pokolenia wojskowych, ale dopiero teraz staje się rzeczywistością.

Budujemy dzisiaj niezwykle istotną zdolność dla Wojska Polskiego - zdolność, której Wojsko Polskie do tej pory nie miało. Możliwość obrazowania satelitarnego, radarowego, a co za tym idzie, rozwijania zdolności związanych z targetowaniem dla Wojska Polskiego. Jest to zdolność unikalna. Unikalna w tym sensie, że państwo polskie wkracza w obszar, w którym do tej pory go nie było. Dołączamy do grona krajów, które takie zdolności posiadają - zaznaczył wiceminister Cezary Tomczyk.

Dodał on, że "rok 2025 jest z naszego punktu widzenia rokiem kosmosu, nie tylko ze względu na drugiego Polaka w kosmosie, ale także dlatego, że ten satelita, czyli satelita wojskowy, będzie jednocześnie pierwszym satelitą Rzeczypospolitej wyniesionym na orbitę".

Polska myśl techniczna na orbicie

Co znajdzie się na pokładzie rakiety Falcon 9? Będą to aż cztery polskie satelity. Na orbitę poleci satelita radarowy ICEYE,polsko-fińskiej firmy będącej światowym liderem w technologii SAR (synthetic aperture radar). To radar, który potrafi robić zdjęcia z kosmosu w rozdzielczości do 25 cm, i to niezależnie od pogody, chmur czy pory dnia.

Satelita Iceye

Jeśli w nocy nad Morzem Bałtyckim szaleje sztorm, a ktoś próbuje na przykład przestawić okręt albo ukryć sprzęt wojskowy, taki satelita i tak go zobaczy. W deszczu, we mgle, podczas zachmurzenia – działa zawsze.

Obok ICEYE na orbitę trafi konstelacja trzech polskich satelitów PIAST: S-1, S-2 i M. To małe, ale zaawansowane technologicznie urządzenia, przygotowane przez inżynierów z Wojskowej Akademii Technicznej i kilku polskich firm sektora kosmicznego.

Mają dostarczać wysokiej jakości zobrazowania optoelektroniczne (zdjęcia), które zestawione z danymi radarowymi ICEYE stworzą dla polskiego wojska pełny, wielowymiarowy obraz terenu.

Satelity Piast

Warto podkreślić: wszystkie kluczowe technologie PIAST-ów powstały w Polsce. To nie jest sprzęt kupiony z półki. To nasi inżynierowie. Polskie instytucje będą miały pełną kontrolę nad całym łańcuchem: od satelitów na orbicie, przez stację naziemną, aż po centrum gromadzenia danych i algorytmy, które je przetworzą.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już za kilka dni polskie satelity oddzielą się od górnego stopnia Falcona 9 i rozpoczną pracę na orbicie.

Bogdan Stech 16.11.2025 16:00

