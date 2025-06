Lot Sławosza Uznańskiego w kosmos to nie przypadek. Polska potęgą w eksploracji Wszechświata

Rok 2023 był kolejnym kamieniem milowym – rząd podjął decyzję o zwiększeniu składki członkowskiej do ESA o 295 mln euro, co łącznie daje 360 mln w euro inwestycji tylko w ostatnim roku. Co ważne, ponad 90 proc. tych środków wraca do polskich firm i instytucji w postaci kontraktów, grantów i zamówień.