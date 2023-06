Tak wygląda krzywizna Ziemi z pokładu polskiej rakiety. Zdjęcia zapierają dech

Rakieta będzie zdolna do wyniesienia do 50 kg komercyjnego ładunku. W przyszłości Perun ma osiągać wysokość co najmniej 150 km i przekraczać umowną granicę kosmosu. Rakieta jest rakietą wielokrotnego użytku, co oznacza, że jej kluczowe elementy są odzyskiwalne i mogą być wykorzystane ponownie. Perun jest w pełni odzyskiwalny, a dzięki systemowi spadochronów może miękko lądować na Ziemi. Każdy egzemplarz będzie mógł odbyć co najmniej pięć lotów. Dzięki temu koszt wyniesienia ładunku na orbitę suborbitalną ma być znacznie niższy niż u konkurencji. Kilogram ładunku wystrzelonego w kosmos przy pomocy Peruna to według wstępnych szacunków około 5 tys. dolarów.