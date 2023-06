Polska rusza na podbój kosmosu. Mamy rakietę Perun i pierwszy udany test

Perun to przełom w polskiej nauce i technice. To pierwsza polska rakieta suborbitalna, która może otworzyć nowe możliwości badawcze i edukacyjne dla polskich naukowców, studentów i pasjonatów kosmosu. To także dowód na to, że Polska ma potencjał do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w branży kosmicznej.