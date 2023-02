Ta rakieta pochodzi z drukarki. W marcu rusza na podbój kosmosu

Rakieta Terran 1 niedługo weźmie udział w swojej pierwszej misji kosmicznej. Owa misja otrzymała nazwę GLHF, co jest żartobliwym odniesieniem do skrótowca powszechnie używanego w środowisku głównie komputerowych graczy (good luck, have fun). Start rakiety z przylądka Canaveral wyznaczono na 8 marca na 19:00.