Ten telefon rośnie wraz z dzieckiem. I ma je chronić

Zrobili smartfona stworzonego głównie dla dzieci. Ma być wyjątkowo bezpieczny i chronić najmłodszych. Na początku nie daje dostępu do mediów społecznościowych - twórcy twierdzą, że wraz z czasem będzie… dorastał.

Albert Żurek
HMD Fuse
Mowa o HMD Fuse - niezwykle ciekawej propozycji. Sprzęt został zaprojektowany tak, aby chronić młodych użytkowników przed nieodpowiednimi treściami. To smartfon, którego możliwości można tak ograniczyć, aby przynajmniej na początku oferował tylko podstawowe funkcje.

HMD Fuse to smartfon, który ma chronić dzieci w internecie. I przed internetem

W dzisiejszych czasach często mówi się o uzależnieniach od smartfonów, mediów społecznościowych oraz krótkich, pionowych wideo serwowanych na TikToku czy YouTubie. Producenci smartfonów i usług internetowych niekoniecznie chcą z tym walczyć. Są jednak wyjątki - m.in. HMD.

Nowy HMD Fuse jest tego przykładem. To smartfon, który od początku ma być zabezpieczony przed mediami społecznościowymi oraz innymi aplikacjami. Właściwie sprzęt nie ma dostępu do sklepu z aplikacjami - użytkownik nie może zainstalowania żadnych gier, TikToka, YouTube’a. W urządzeniu znajdą się tylko najważniejsze aplikacje do komunikacji takie jak telefon, wiadomości. HMD podkreśla, że nie jest jednak to tzw. dumbphone całkowicie pozbawiony funkcji smart.

Opiekun (rodzic) dziecka może skorzystać z wielu opcji takich jak ustawienie bezpiecznych stref geograficznych - obszarów, gdzie dziecko normalnie może przebywać (np. dom, szkoła lub klub sportowy). W urządzeniu znajdziemy też ograniczenia połączeń i wiadomości SMS lub RCS tylko do zatwierdzonych kontaktów. 

Jak twierdzi producent, HMD Fuse z czasem będzie ewoluować wraz z dzieckiem. Nie będzie to jednak zupełnie automatyczne - rodzic po czasie może ręcznie udostępniać dostęp do określonych aplikacji. Nie brakuje też opcji ukrywania ich i zmiany ustawień kontroli rodzicielskiej w dowolnym momencie. Producent uważa, że dziecko nie ma żadnej możliwości przejścia takich zabezpieczeń. 

Najciekawszą opcją tego urządzenia ma być narzędzie nazwane HarmBlock. To rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję działającą lokalnie, mające na celu zapobieganie wyświetlania i zapisywania jakichkolwiek treści związanych z nagością w smartfonie. Algorytmy AI wyszkolone przez producenta mają na celu autonomiczną ochronę AI przed nagością wytrenowaną na podstawie milionów różnych danych treningowych. Jeśli tylko telefon wyświetli takie treści na ekranie - zablokuje je.

Rozwiązanie ma też być w pełni bezpieczne: nie gromadzi danych użytkownika, nie udostępnia ich nikomu, nie pobiera danych i ich nie przesyła. Algorytm działa bezpośrednio na urządzeniu - lokalnie, a nie w chmurze. Rodzic może sterować funkcjami HMD Fuse za pomocą dedykowanej aplikacji HarmBlock+ dostępnej zarówno na smartfony z Androidem, jak i iPhone. Oznacza to, że nie spotkacie ograniczeń w kwestii kontroli rodzicielskiej, jeśli korzystacie z innego systemu operacyjnego.

HMD Fuse to po prostu dobry smartfon

Funkcje HMD Fuse sprawiają, że jest to naprawdę wyjątkowy sprzęt. Pod maską znajdziemy bardzo podstawowe możliwości urządzenia ze średniej półki cenowej:

  • procesor: Snapdragon 4 Gen 2;
  • pamięć: 6 GB RAM, 128 GB przestrzeni na dane, wsparcie kart microSD 1 TB;
  • ekran: 6,56 cala, LCD, rozdzielczość 1612 x 720 pikseli, odświeżanie 90 Hz, jasność 600 nitów;
  • aparat główny: 108 Mpix;
  • aparat na przodzie: 50 Mpix;
  • akumulator: 5000 mAh, ładowanie 33 W;
  • łączności: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, audio 3,5 mm;
  • system: Android 15.

W tym przypadku specyfikacja i cyferki powinny zejść na drugi plan. Potrzebujemy więcej smartfonów z podobnymi funkcjami mającymi na celu chronić najmłodszych w internecie. 

20.08.2025 16:21
Tagi: Androiddzieci w sieciHMDhmd globalSmartfony
