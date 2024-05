Mówią, żebyś założył smartfony na oczy. Chcą trafić do pokolenia Z, ale o czymś zapomnieli

Jest też ten mniej pozytywny aspekt - smartfon to symbol uzależnienia od elektroniki. Wystarczy posiedzieć w kolejce do lekarza czy przejechać się komunikacją miejską, by zobaczyć, jak bardzo jesteśmy przykuci do ekranów. Jak upośledzają one nasze relacje z ludźmi. Innymi słowy, zakładając tego typu okulary, przywdziewamy symbol naszego zniewolenia.