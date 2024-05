Przypinany smartfon Humane AI nie spełnił oczekiwań? Szybko poszło

Amerykański startup Humane przez wiele miesięcy był na ustach wielu mediów zajmujących się technologią i gadżetami. Wszystko dzięki ich produktowi AI Pin, który obiecywał zrewolucjonizować sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z telefonem - czy elektroniką jako taką. Zero ekranu, jedynie głos i hologram wyświetlony na dłoni.



Jakkolwiek ciekawy nie byłby to pomysł, debiutancki produkt Humane był po prostu klapą. Przegrzewający się, powolny, a do tego mający ograniczenia, które sprawiały, że użytkownicy do pełnej obsługi urządzenia musieli wracać przed smartfony i laptopy. Jednak kiepski start AI Pin to nie jedyny problem z jakim obecnie mierzy się Humane.