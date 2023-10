Humane na razie mówi bardzo niewiele o swoim gadżecie. Używa wielkich słów, jak zmieniające świat i przełomowe, ale do dziś nie jest do końca jasne, jak to urządzenie ma działać. Wiadomo, że na pokładzie ma układ Qualcomma (nie wiemy jaki) i że ma czujniki pozwalające rejestrować zarówno obraz, jak i dźwięk. Urządzenie ma działać samodzielnie i nie wymagać do funkcjonowania sparowanego telefonu.