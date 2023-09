Wybory zmanipulowane przez SI? Deep-fake uniemożliwia prowadzenie kampanii

Według informacji Komisji Europejskiej, większość działań dezinformacyjnych jest finansowanych przez rosyjskie służby, a sama Rosja, cytując wiceprzewodniczącą, przeznaczyła już na ten cel wiele milionów euro. KE ostrzega też, że nie ma żadnego powodu, by zakładać, że Rosja nie będzie próbowała prowadzić do podobnej destabilizacji wyborów demokratycznych w Europie w trakcie październikowych wyborów w Polsce i przyszłorocznych do europarlamentu.