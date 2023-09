Zmiany na Facebooku. Nowe logo to dopiero początek

Starzy wyjadacze Facebooka zapewne pamiętają, że platforma nie zawsze miała to samo logo. Pierwsze logo serwisu - zanim jeszcze wyszedł on z murów Harvarda - było białym tekstem na czerwonym tle. Później pierwsza wersja Facebooka "Thefacebook" posiadała niebieski tekst na niebieskim tle. Klasyczne logo, które wyznaczyło identyfikację wizualną Facebooka aż do teraz, to dopiero rok 2005.



Jednak wprawne oko zauważy, że od lat nie używamy pełnego loga z tekstem (tzw. wordmarka - znaku słownego). Zamiast tego w większości przypadków - ikona na ekranie telefonu, logo w lewym górnym rogu ekranu czy favikona - używamy wszystkim dobrze znanego "f" na niebieskim tle. Teraz, by nadać swojej marce bardziej przyjazny wygląd, Facebook odświeża zarówno logo, jak i znak słowny.