Tak przestępcy wyłudzają konta Polaków na Facebooku. Łatwo chwycić przynętę

Link zamieszczany np. na Facebooku prowadzi do fałszywego artykułu, najczęściej "reklamowanego" sensacyjnym nagłówkiem w stylu "Nie wytrzymała po stracie syna skoczyła z 12 piętra". Cóż, cyberprzestępcy nie są zbyt delikatni. Dodatkową zachętą, jakkolwiek źle to nie brzmi, ma być nagranie z całego zdarzenia. Witryna przypomina portal, więc ofiara ma wrażenie, że to normalny tekst. Ciekawość to nie tylko pierwszy stopień do piekła, ale też krok w stronę stracenia pieniędzy.