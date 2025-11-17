REKLAMA
PKP Intercity tnie ceny biletów. Aż głupio nie jechać

Jak poniedziałek, to promocja w PKP Intercity – przewoźnik nie zwalnia tempa i pozwala podróżować w naprawdę niskich cenach.

Adam Bednarek
pendolino promocja
W ramach akcji "Poniedziałkowy odjazd" tym razem pasażerowie mogą kupić bilety w niższych cenach na pociągi IC i TLK oraz EIC i EIP kursujące na trasie z Warszawy do Poznania i Szczecina oraz w relacji Poznań – Szczecin. Szczególnie przejazdy Pendolino będą atrakcją, ale nie tylko tak można skorzystać na nowej ofercie.

Na połączenia IC i TLK w relacjach Warszawa – Poznań, Warszawa – Szczecin i Poznań – Szczecin promocyjne ceny biletów wynoszą odpowiednio 37,95 zł, 44,55 zł i 31,90 zł, podczas gdy ceny bazowe to 69,00 zł, 81,00 zł i 58,00 zł. Nie są to może gigantyczne różnice, jednak lepiej płacić mniej niż więcej, to jasne.

Dużo większe zniżki znajdziemy w przypadku EIC i EIP

Na połączenia EIC w relacjach Warszawa – Poznań, Warszawa – Szczecin i Poznań – Szczecin promocyjne ceny biletów wynoszą odpowiednio 47,00 zł, 58,00 zł i 25,00 zł, podczas gdy ceny bazowe to 149,00 zł, 155,00 zł i 74,00 zł. Na przejazd pociągami EIP (czyli Pendolino) w relacjach Warszawa – Poznań, Warszawa – Szczecin i Poznań – Szczecin promocyjne ceny biletów wynoszą odpowiednio 51,00 zł, 66,00 zł i 29,00 zł, podczas gdy ceny bazowe wynoszą 169,00 zł, 191,00 zł i 90,00 zł.

Promocja dotyczy przejazdów odbywających się w dniach od 24 listopada do 17 grudnia. Oferta jest szeroka, co oznacza, że nie ma ryzyka, że wszyscy wykupią miejscówki na połączenia jednego dnia. A tak było w przypadku niedawnych i mocno krytykowanych wyprzedaży w PKP Intercity.

I bez promocji chętnych na pociągi PKP Intercity nie brakuje

Blisko 1,4 mln pasażerów skorzystało z usług PKP Intercity podczas długiego listopadowego weekendu. Udało się dzięki temu pobić kolejny rekord przewozowy narodowego przewoźnika. Podczas majówki z usług przewoźnika skorzystało ok. 1,3 mln pasażerów.

Obsłużenie tak dużej liczby pasażerów nie byłoby możliwe bez dodatkowego wsparcia taborowego oraz codziennych działań operacyjnych podejmowanych przez pracowników spółki. Dyspozytura PKP Intercity na bieżąco monitorowała frekwencję we wszystkich pociągach i decydowała o wzmacnianiu składów cieszących się największą popularnością - wyjaśniał przewoźnik.

Dla wielu Polaków pociąg już jest alternatywą dla samochodu czy innych środków transportu. A promocje skierowane są do tych, którzy jeszcze się wahają i mogą się skusić, a potem zostać na dłużej.

Adam Bednarek
17.11.2025 17:30
Tagi: biletyIntercityPKPpromocje
