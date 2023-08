Tak kradł konta na Facebooku. Poszukiwało go 27 jednostek w całym kraju

Wielokrotnie ostrzegaliśmy przed nietypowymi prośbami od znajomych. Scenariusz przeważnie przebiegał podobnie. Na Messengerze ktoś kogo znamy prosił nas o pożyczkę. Czasami były to większe sumy, czasami mniejsze. Zawsze chodziło o to, żeby "poratować" osobę kodem Blik. Środki natychmiast były wypłacane w bankomacie. Gdybyśmy jednak skontaktowali się z osobą, np. dzwoniąc do niej, usłyszelibyśmy, że wszystko jest w porządku i żadnych pieniędzy nie potrzebuje.