Topiła się, a znajomi to nagrywali. Oszuści tworzą sensacyjne historie, żebyście zrobili jedną rzecz

Zdobywając dostęp do profilu, za jego pośrednictwem mogą okradać ludzi metodą "na Blika". Czyli podszywając się pod daną osobę, proszą znajomych o nagłą pożyczkę, realizowaną właśnie kodem Blik. Nasze konto może też posłużyć do propagowania sensacyjnych artykułów. W końcu gdy nieznana nam osoba wrzuca taki tekst na grupę może zapalić się lampka ostrzegawcza. Kiedy jednak robi to ktoś, kogo znamy i wiemy, co publikuje, łatwo uznać, że to sprawdzona, zweryfikowana informacja.