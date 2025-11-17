REKLAMA
Wpadł jeden z najgroźniejszych cyberterrorystów. Brawura go zgubiła

Zatrzymani mężczyźni typowani są do wywołania kilkunastu tysięcy fałszywych alarmów na instytucje państwowe, urzędy, szpitale i inne podmioty – wymienia policja.

Adam Bednarek
policja
Wśród nich był Mikołaj R., który rozesłał tysiące fałszywych alarmów. Jego celem, jak sam opisywał, było kompromitowanie polskich służb. Od 2021 r. pozostawał nieuchwytny.

- Był przekonany, że nigdy go nie złapiemy, dlatego w internecie zacierał ślady, ale na komputerze już nie – opowiada poznańskiej "Wyborczej" oficer znający kulisy operacji.

21-latek posługujący się najczęściej pseudonimem "marcinnowak2080" wpadł, bo poczuł się zbyt pewnie. Policja nie zdradza wszystkich szczegółów, ale brawura doprowadziła najprawdopodobniej do tego, że popełnił błąd. Służby relacjonują, że tak pojawił się "punkt zaczepienia", którego wcześniej brakowało.

Policjanci namierzyli podejrzanego, który mieszkał wraz z rodzicami w białostockim bloku. Schwytanie go to jedno – należało jeszcze sprawić, aby pozostawił otwarty laptop, tak by dało się dostać do urządzenia bez konieczności łamania hasła. Później okazało się, że składało się z 173 znaków wpisywanych z głowy.

Służby szczegółów nie zdradzają. Wiemy tylko tyle, że tajemniczy plan się powiódł. 21-latek wyszedł do ubranych w cywilne ubrania policjantów na klatkę. Jak relacjonuje poznańska "Wyborcza", zatrzymany miał przyznawać w rozmowie z funkcjonariuszami, że jest pod wrażeniem ich pracy i tego, że udało im się go namierzyć. Podczas przesłuchania w sądzie nie przyznał się do winy, ale jak sam przekonywał tylko dlatego, że tak poradził mu jego adwokat.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało w sumie 7 mężczyzn podejrzanych o wywoływanie ponad 380 fałszywych alarmów

Instytucje, jakie zostały zaatakowane, to m.in. szpitale, sądy, jednostki Policji, szkoły, Kancelaria Prezydenta, prokuratury, muzea i urzędy. W wyniku fałszywych wiadomości konieczna była ewakuacja łącznie niemal 12 tys. osób.

Kaskadowa informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego powoduje podjęcie szerokich działań przez służby, wymaga intensywnych działań policjantów i ich ogromnego zaangażowania. Celem podejrzanych było sparaliżowanie funkcjonowania instytucji użyteczności publicznej, a ich działania mogły w realny sposób wpłynąć na życie i zdrowie wielu osób lub mienia w wielkich rozmiarach – zaznacza CBZC.

Niebezpiecznik opisuje, że zatrzymany 21-letni Marcin R. podszywał się pod różne osoby poprzez spoofing mailowy i telefoniczny, a także zakładał konta mailowe z ich imionami i nazwiskami.

Na początku nie wszyscy policjanci byli świadomi czym jest spoofing i w kilku przypadkach funkcjonariusze odwiedzili niektóre z ofiar (zwłaszcza spoofingu telefonicznego) myśląc, że to sprawcy. Części z nich zabrano nawet urządzenia elektroniczne do analizy – opisuje Piotr Konieczny z Niebezpiecznika.

21-latek, podszywając się choćby pod Koniecznego, wysyłał listy do polityków z groźbami. Ci często publikowali tego typu wiadomości, co tylko zachęcało cyberterrorystę do dalszych działań. Poznańska "Wyborcza" cytuje jego wpisy, w których chwalił się swoimi działaniami i cieszył z rozgłosu. "Fajnie gdyby więcej polityków upubliczniało takie rzeczy, można by było szpanować bezkarnością lub wrabiać niewinnych ludzi" – pisał.  

Według służb zatrzymany był samoukiem. Później sam dzielił się zdobytą wiedzą. Na szczęście działania policji pokazują, że nawet przekonani o swoim geniuszu prędzej czy później wpadną.

Adam Bednarek
17.11.2025 19:56
Tagi: Cyberbezpieczeństwo
