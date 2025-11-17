Koniec z cwaniactwem. Tak Windowsa już nie aktywujesz

Ładowanie...

Ostatnia, listopadowa aktualizacja Windowsa 11 wydana w ramach cyklu Patch Tuesday spowodowała kilka problemów z działaniem systemu. Jednak najważniejsza zmiana dotyczy walki z piractwem - i bardzo dobrze. Koniec tego dobrego.

Microsoft uderza w cwaniaków, którzy nie chcieli płacić za licencję. Już sobie nie aktywują systemu

System Windows 11 można legalnie pobrać i zainstalować bez klucza. Jednak w wersji nieaktywowanej zobaczymy znak wodny przypominający o aktywacji, nie skorzystamy z personalizacji ani trybu ciemnego, a regularne aktualizacje mogą być zablokowane. Tak naprawdę system staje się mniej wygodny w codziennym użyciu. Nie wiem jak wy, ale ja nie umiałbym korzystać z komputera ze znakiem wodnym.

Licencje nie należą do tanich - Windows 11 Home kosztuje około 550 zł. Dlatego wiele osób szuka innych sposobów. Na rynku znajdziemy tanie klucze z wątpliwych źródeł, ale niektórzy decydowali się nie wydawać ani złotówki. Wykorzystują do tego różne oprogramowanie i zdecydowanie najpopularniejszym był aktywator KMS38 stworzony przez grupę Massgrave.

Aplikacja była uznawania za jedną z najłatwiejszych i najbezpieczniejszych metod wykonywania aktywacji systemu 11 (oraz pakietu Office) bez płacenia za klucz. Legalność była wątpliwa, ale użytkowników to nie powstrzymywało. Listopadowa aktualizacja systemu Windows 11 załatała jednak wieloletnią lukę, która pozwalała na jego działanie.

Sprawa nie dotyczy jednak tylko nowych aktywacji. Ci, którzy wcześniej zainstalowali system KMS38, teraz widzą komunikaty zachęcające do zakupu legalnej licencji - od Microsoftu lub autoryzowanych sprzedawców. Twórcy aktywatora sami potwierdzili działanie blokady. Microsoft nie ujawnił, co dokładnie zrobił, ani nie poinformował o tym publicznie.

Od jakiegoś czasu gigant technologiczny odpowiedzialny za system Windows walczy z użytkownikami, którzy korzystają z oprogramowania w inny sposób, niż Microsoft sobie tego życzy. Niedawno informowaliśmy o tym, że producent zablokował metody konfiguracji Windowsa 11 bez użycia konta Microsoft.

Walka Microsoftu z piractwem trwa

Ironiczne jest, że KMS38 był dostępny nawet na platformach należących do Microsoftu, takich jak GitHub. Wiele osób twierdzi, że blokada ma chronić przed złośliwym oprogramowaniem, a jednocześnie pokazuje zdecydowaną walkę z piractwem.

Aktualizacje z Windowsa 10 do 11 działały tylko na legalnych instalacjach, tak samo będzie z przyszłymi wersjami. Jeśli nie chcesz ryzykować, najlepiej kupić system w legalnym źródle.

Albert Żurek 17.11.2025 17:51

