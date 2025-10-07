Microsoft nie da ci wyboru. Załóż konto albo zmień system

Ładowanie...

Jedną z największych zmian (poza wyglądem oraz wymaganiami), które wprowadził Windows 11, to obowiązek korzystania z konta Microsoft. W procesie konfiguracji komputera użytkownik musi się zalogować, w odróżnieniu od poprzednich wersji Windowsa. To kolejny powód, przez który wielu tak niechętnie rezygnuje z dziesiątki.

Wymagane konto Microsoft w systemie Windows 11 będzie jeszcze bardziej wymagane

Obecnie działa to w taki sposób, że użytkownik musi mieć dostęp do internetu w procesie konfiguracji oprogramowania - bez dostępu do sieci konfiguracja nie jest możliwa, przynajmniej oficjalnie. Niezadowoleni użytkownicy oczywiście znaleźli liczne obejścia tego ograniczenia.

Niestety, ale w nowej testowej aktualizacji Windowsa 11 wprowadzono kolejne zabezpieczenia przeciwko korzystaniu z konta lokalnego i rezygnowania z konta Microsoft.

Microsoft we wpisie, gdzie skupia się na nowej wersji 26220.6772 (KB5065797) przekazał:

Usuwamy znane mechanizmy tworzenia konta lokalnego w środowisku OOBE (instalator systemu Windows). Chociaż mechanizmy te były często używane do pomijania konfiguracji konta Microsoft, to jednak nieumyślnie pomijają one krytyczne ekrany konfiguracji, co potencjalnie może powodować, że użytkownicy wychodzą z OOBE, gdy urządzenie nie jest w pełni skonfigurowane do użytku.

Gigant sam przyznaje, że w przyszłych wydaniach systemu nie będzie tak prostej możliwości korzystania z konta lokalnego zamiast konta Microsoft. Dla niewtajemniczonych dodam, że OOBE to po prostu instalator Windowsa - sekwencja ekranów, przez które musi przejść użytkownik, aby wykonać konfigurację urządzenia. Mowa o czynnościach takich jak: zalogowania się do lub utworzenie konta, wybranie języka, strefy czasowej i innych opcji.

Co się stanie, jeśli będziemy próbowali kombinować z kontem Microsoftu podczas konfiguracji komputera, korzystając z dotychczasowych metod? Dotychczasowa metoda obejmująca polecenie “start ms-cxh:localonly” nie będzie działać. Skorzystanie z rozwiązania sprawi, że proces konfiguracji systemu Windows 11 zostanie zrestartowany i będzie trzeba zacząć od początku.

To już kolejny raz w tym roku, gdy Microsoft to robi

Tak naprawdę nie jest to już pierwszy raz w tym roku, kiedy Microsoft walczy z użytkownikami chcącymi korzystać z Windowsa 11 bez konta. W marcu 2025 r. gigant technologiczny zabezpieczył się przed działaniem skryptu bypassnro, który pomagał pominąć obowiązkowe połączenie z internetem i logowanie na konto Microsoft podczas konfiguracji komputera.

Sceptycy, którzy nie chcą korzystać z komputera z zalogowanym kontem Microsoft, będą musieli znaleźć inny sposób lub ulec presji giganta technologicznego. Z drugiej strony są też użytkownicy, którzy za pomocą konta lokalnego chcą dostosować nazwę folderu użytkownika (którą komputer automatycznie ustawia na podstawie adresu e-mail). Microsoft wykonał ukłon w stronę tych drugich i dodał możliwość nadania własnej nazwy folderu.

