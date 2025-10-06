#B69AFF
Co spowalnia twój komputer? Microsoft przyznaje: te dwie funkcje Windowsa

Microsoft w oficjalnym dokumencie przyznał się do czegoś, o czym wielu użytkowników mówiło od lat.

Maciej Gajewski
co spowalnia twój komputer Windows 11
Dwie funkcje Windowsa 10 i Windowsa 11 - OneDrive i efekty wizualne nowego systemu - mogą być odpowiedzialne za spowolnienia komputera. Jest to o tyle kłopotliwe, że są to elementy, które… gigant z Redmond aktywnie promuje jako zalety swoich systemów.

OneDrive - niewidoczny hamulec w tle

OneDrive - usługa synchronizacji plików w chmurze - jest domyślnie włączona w systemach Windows i ma za zadanie zapewniać dostęp do plików z różnych urządzeń oraz ich bezpieczną archiwizację. Microsoft w swoich zaleceniach podkreśla zalety tej funkcji, ale jednocześnie przyznaje, że może ona znacząco wpływać na wydajność komputera.

Problem tkwi w ciągłej synchronizacji plików między komputerem lokalnym a chmurą OneDrive. Proces ten działa w tle, ale może potrzebować znacznych zasobów systemowych, szczególnie podczas pierwszego uruchomienia po restarcie systemu czy przy pracy z dużą liczbą plików.

Szczególnie problematyczne okazuje się być otwieranie folderów zsynchronizowanych z OneDrive w Eksploratorze plików Windowsa 11. Kombinacja nowej architektury WinUI z synchronizacją chmurową może prowadzić do znaczącego spowolnienia pracy Eksploratora - podstawowego narzędzia do zarządzania plikami w systemie. Microsoft sugeruje tymczasowe wstrzymanie synchronizacji OneDrive jako sposób na sprawdzenie, czy to właśnie ta funkcja spowalnia komputer.

Wstrzymanie synchronizacji z OneDrive'em

Windows 11 i estetyka za wszelką cenę

Drugi winowajca spowolnień to wizualna rewolucja wprowadzona w Windows 11. System zawiera szereg efektów wizualnych opartych na Fluent Design - animacje, cienie, przezroczystości i zaokrąglone rogi. Choć bez wątpienia wyglądają one efektownie i sprawiają, że system prezentuje się nowocześnie, to Microsoft otwarcie przyznaje, że mogą one zużywać spore zasoby systemowe i spowalniać komputer.

Windows 11 24H2

Problem jest szczególnie odczuwalny na komputerach z mniejszą ilością RAM-u. Efekty cieni, animacji i przezroczystości wymagają ciągłego renderowania, co obciąża zarówno procesor, jak i układ graficzny. Odpowiedzialna za interfejs systemu nowa platforma WinUI, choć imponująca wizualnie, może doprowadzać do zauważalnych spowolnień.

Microsoft w swoich zaleceniach sugeruje przejście na opcję Dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajności w ustawieniach efektów wizualnych, co oznacza wyłączenie większości wizualnych ulepszeń na rzecz wspomnianej wydajności.

Wyłączanie efektów wizualnych w Opcjach wydajności systemu Windows 11
Całą sytuację można potraktować jako przykład ironii towarzyszącej rozwojowi. Microsoft przez lata przekonywał użytkowników do korzystania z OneDrive’a jako bezpiecznego rozwiązania do przechowywania plików, jednocześnie promując Windowsa 11 jako system o pięknym, nowoczesnym designie. Teraz okazuje się, że oba te elementy, będące wizytówkami najnowszych rozwiązań firmy, mogą być przyczyną problemów z szybkością pracy komputera.

Cóż, niewątpliwie jest też druga strona medalu. Im więcej aktywnych usług, tym większe zużycie zasobów - na dowolnym rodzaju komputera czy systemu operacyjnego. Trudno się dziwić, że ładniejszy wygląd czy usługa synchronizacji plików z chmurą wpływa na komputer. Problem w tym, że jak tylko użytkownik wyłączy OneDrive’a to komputer z Windowsem 11 zacznie cyklicznie i nieustannie reklamować tę usługę i zachęcać do jej włączenia. A to już pewien problem.

06.10.2025 18:31
Tagi: MicrosoftOneDriveSystemy operacyjneWindowsWindows 10Windows 11
