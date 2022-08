Jaki komputer do wideo wybrać? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę

Do tego nie sposób mówić o montażu wideo na Macu nie wspominając o programach do montażu na Macu - iMovie i Final Cut Pro. iMovie jest bodajże najlepszym programem do wideo dla początkujących. Jest darmowy i łopatologicznie prosty, a mimo to ma spore możliwości, jak na liniowy program do montażu. Na Windowsie nie istnieje jego odpowiednik - po zaoraniu Movie Makera wbudowany w Windowa edytor wideo pozostaje nieśmieszną parodią programu do montażu. iMovie pozwala też na relatywnie prostą przesiadkę na Apple’owski nieliniowy program do montażu (NLE), czyli Final Cut Pro.