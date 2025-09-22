#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Nowy Windows gotowy na premierę. Możesz mieć go szybciej, ale jest warunek

Microsoft właśnie udostępnił oficjalne obrazy ISO systemu Windows 11 25H2, a to oznacza jedno - publiczny debiut systemu jest naprawdę blisko.

Maciej Gajewski
Windows 11 25H2 ISO
REKLAMA

Choć firma z Redmond nie podała jeszcze konkretnej daty premiery, wszystko wskazuje na to, że użytkownicy otrzymają nową wersję w ciągu najbliższych tygodni, prawdopodobnie w październiku. Co więcej, jeśli nie możesz doczekać się oficjalnej premiery, już teraz masz możliwość pobrania i zainstalowania systemu - ale tylko pod pewnymi warunkami.

REKLAMA

RTM już w sieci - Microsoft szykuje wielką premierę

Build 26200.6584 to ten magiczny numer, który oznacza gotowość Windowsa 11 25H2 do masowej dystrybucji. To właśnie ta wersja została oznaczona jako RTM (Released to Manufacturing), co w praktyce oznacza, że Microsoft uznał ją za stabilną i gotową do wysyłki producentom sprzętu oraz użytkownikom końcowym.

Czytaj też:

Obrazy ISO w 38 językach - każdy ważący około 7 GB dla architektury x64 i nieco mniej dla ARM64 - zostały już umieszczone na serwerach Microsoftu. To nie jest przypadek - firma tradycyjnie udostępnia pliki RTM na kilka tygodni przed oficjalną premierą, dając sobie czas na ostatnie testy i ewentualne poprawki krytycznych błędów.

Co kryje się pod maską nowej wersji

Windows 11 25H2 to ciekawa historia ewolucji. Microsoft potwierdził oficjalnie, że nowa wersja dzieli tę samą platformę Germanium z obecnym Windows 11 24H2. W praktyce oznacza to, że obie wersje korzystają z identycznego kodu źródłowego i różnią się jedynie aktywacją określonych funkcji.

Tylko aktualny PowerShell. Windows 11 25H2 pozbywa się archaicznej wersji 2.0

Najbardziej znaczącą zmianą będzie sposób instalacji. Użytkownicy już korzystający z wersji 24H2 otrzymają tak zwany enablement package (KB5054156) - miniaturową aktualizację o wielkości zaledwie 166-170 KB, która aktywuje funkcje 25H2 ukryte w systemie. To oznacza instalację trwającą dosłownie minuty i wymagającą tylko jednego restartu komputera.

Subtelne, ale odczuwalne usprawnienia

Microsoft nie szykuje spektakularnych nowości, ale wersja 25H2 przynosi kilka praktycznych ulepszeń. Najważniejszym z nich jest wprowadzenie nowego mechanizmu zarządzania energią CPU o nazwie User Interaction-Aware CPU Power Management. System nauczy się rozpoznawać okresy bezczynności użytkownika i automatycznie ograniczać wydajność procesora, co ma wydłużyć czas pracy na baterii laptopów.

Kolejną istotną zmianą jest oczyszczenie systemu ze starych komponentów. Microsoft usuwa PowerShell 2.0 oraz narzędzie WMIC (Windows Management Instrumentation command-line). Dla użytkowników biznesowych pojawiła się natomiast możliwość usuwania wybranych preinstalowanych aplikacji ze Sklepu Microsoft na urządzeniach z edycjami Enterprise i Education.

Windows 11 25H2 ma być wysoce stabilny i symbolizować dojrzałość platformy

Microsoft wyraźnie postawił na stabilność zamiast na efektowne nowości. Po burzliwym roku z wersją 24H2, która mimo wielu zalet wywołała też sporo kontrowersji, firma zdecydowała się na bardziej konserwatywne podejście. Wersja 25H2 ma przede wszystkim dopracować istniejące rozwiązania i zapewnić solidne fundamenty na kolejne lata.

Warto też pamiętać o aspektach wsparcia technicznego. Windows 11 25H2 otrzyma 24 miesiące wsparcia od daty oficjalnej premiery, podczas gdy 24H2 jest już rok po rozpoczęciu swojego cyklu życia. Dla użytkowników planujących długoterminowe korzystanie z systemu to może być decydujący argument za aktualizacją.

REKLAMA

Kiedy premiera dla wszystkich

Wszystkie sygnały wskazują na październik jako moment oficjalnej premiery. To nie jest przypadkowy termin - zbiegnie się z końcem obsługi technicznej Windowsa 10, zaplanowanym również na październik. Microsoft wyraźnie liczy na to, że użytkownicy starszego systemu skorzystają z okazji i przesiądą się na Windowsa 11, szczególnie w wersji 25H2.

Dla użytkowników już korzystających z Windowsa 11 24H2 aktualizacja będzie praktycznie niezauważalna - system pobierze mały pakiet aktywacyjny i po restarcie zmieni numer wersji. Ci, którzy wciąż używają wersji 23H2 lub starszych, będą musieli przejść przez pełną aktualizację, ale i tak będzie ona znacznie szybsza niż tradycyjne wielogodzinne instalacje nowych wersji systemu.

REKLAMA
Maciej Gajewski
22.09.2025 16:41
Tagi: MicrosoftSystemy operacyjneWindowsWindows 10Windows 11
Najnowsze
16:06
Samsung dostanie sekretny ekran. Koniec z podglądaczami
Aktualizacja: 2025-09-22T16:06:37+02:00
15:29
Jesienne niebo zaskoczy. Oto co zobaczymy nad głową
Aktualizacja: 2025-09-22T15:29:27+02:00
14:03
Lepszy internet w pociągach. Będzie świetna okazja do testów
Aktualizacja: 2025-09-22T14:03:13+02:00
13:23
Możecie pomarzyć o tanim prądzie. Już mamy gigantyczne opóźnienie
Aktualizacja: 2025-09-22T13:23:52+02:00
12:31
Fabryka Rosomaków pracuje na pełnych obrotach. Na scenę wjedzie nowy pojazd
Aktualizacja: 2025-09-22T12:31:23+02:00
12:07
Rodzice, co wy robicie? Maluchy ledwo podrosną, a już dostają telefon
Aktualizacja: 2025-09-22T12:07:31+02:00
11:24
Polska i Szwecja pokazują, jak będą bronić Bałtyku. Nietypowe manewry
Aktualizacja: 2025-09-22T11:24:37+02:00
10:30
- Potrzebujemy argumentu siły - mówi minister cyfryzacji. Polska chce w końcu dorwać big techy
Aktualizacja: 2025-09-22T10:30:00+02:00
10:15
Samsung stawia na Flex. Nie musisz kupować sprzętów, możesz je wynajmować
Aktualizacja: 2025-09-22T10:15:00+02:00
9:56
Tajemniczy test rakiety do przenoszenia broni jądrowej. Na niebie dziwny znak
Aktualizacja: 2025-09-22T09:56:25+02:00
9:06
"Wojsko czeka, wzywa z daleka"? Polacy chcą powrotu obowiązkowej służby wojskowej
Aktualizacja: 2025-09-22T09:06:04+02:00
8:15
Kupiłem kamerę mniejszą niż AirPodsy. Ale jestem chudszy o 2 tys. zł
Aktualizacja: 2025-09-22T08:15:00+02:00
7:55
Kraków-Balice będą gigantycznym lotniskiem. 19 mln pasażerów rocznie
Aktualizacja: 2025-09-22T07:55:37+02:00
6:45
Nowy interfejs daje moc telepatii. Nie musisz mówić - wystarczy pomyśleć
Aktualizacja: 2025-09-22T06:45:00+02:00
6:30
Symulacje Wszechświata na zwykłym laptopie. Nowy emulator daje nieprawdopodobne możliwości każdemu
Aktualizacja: 2025-09-22T06:30:00+02:00
6:15
Co się dzieje, gdy AI wierzy w twoje urojenia? To coraz groźniejszy fenomen
Aktualizacja: 2025-09-22T06:15:00+02:00
6:00
Znamy już 6 tys. planet poza Układem Słonecznym. A to dopiero początek początku
Aktualizacja: 2025-09-22T06:00:00+02:00
16:50
Czy to początek końca miast? Łączą się w gigantyczne twory 
Aktualizacja: 2025-09-21T16:50:00+02:00
16:40
Jest nowy największy na świecie samolot transportowy. NATO zachwycone
Aktualizacja: 2025-09-21T16:40:00+02:00
16:30
Wizją naszego świata wciąż rządzą memy. Zobaczyłem na własne oczy
Aktualizacja: 2025-09-21T16:30:00+02:00
16:20
Strzela laserami i wkrótce trafi na front. Broń przyszłości z Izraela
Aktualizacja: 2025-09-21T16:20:00+02:00
16:10
Przelot przez żłobek gwiazd w naszej galaktyce. Niezwykły film
Aktualizacja: 2025-09-21T16:10:00+02:00
16:00
Tusk z powerbankiem w ręku obiecuje tani prąd. A chodzi o coś innego
Aktualizacja: 2025-09-21T16:00:00+02:00
7:58
Laptop gamingowy czy konsola? Co wybrać do grania w 2025 r.
Aktualizacja: 2025-09-21T07:58:00+02:00
7:41
Jaką konsolę przenośną wybrać? Kompleksowy przewodnik po handheldach 2025
Aktualizacja: 2025-09-21T07:41:00+02:00
7:31
Mózg i algorytm mają więcej wspólnego, niż sądziliśmy
Aktualizacja: 2025-09-21T07:31:00+02:00
7:21
Home Assistant steruje już całym moim domem. Oto 8 rzeczy, które chciałbym wiedzieć wcześniej
Aktualizacja: 2025-09-21T07:21:00+02:00
7:11
Słony lód wytwarza prąd. Tak działa to niezwykłe zjawisko
Aktualizacja: 2025-09-21T07:11:00+02:00
7:00
Coś się dzieje na Słońcu. Naukowcy zaniepokojeni
Aktualizacja: 2025-09-21T07:00:00+02:00
17:00
Galaxy pięknie się rozwija. Kopiując iPhone'a
Aktualizacja: 2025-09-20T17:00:00+02:00
16:45
Fascynująca cecha łączącą szympansy i Rosjan. Udowodniona naukowo
Aktualizacja: 2025-09-20T16:45:00+02:00
16:30
Polacy rzucili się na iPhone'a 17, by kupować na Temu
Aktualizacja: 2025-09-20T16:30:00+02:00
16:15
Niesamowite, ale Microsoft Paint rozkwita. Naprawdę tego nie spaprali
Aktualizacja: 2025-09-20T16:15:00+02:00
16:00
Koniec obsługi serwisowej Windows 10 już za miesiąc. Oto, co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2025-09-20T16:00:00+02:00
14:18
Europejskie lotniska sparaliżowane cyberatakiem. Sprawdź swoje dzisiejsze loty
Aktualizacja: 2025-09-20T14:18:09+02:00
7:51
Uderzą w zły punkt i po nas. Mają pomysł, jak chronić Ziemię przed planetoidami
Aktualizacja: 2025-09-20T07:51:00+02:00
7:41
Pixel 10 Pro. Oto moje 36 argumentów za i przeciw
Aktualizacja: 2025-09-20T07:41:00+02:00
7:31
Wielka rzecz - Polacy pomogli potwierdzić twierdzenie Stephena Hawkinga
Aktualizacja: 2025-09-20T07:31:00+02:00
7:21
Nowy silnik skróci podróż na Marsa. Zasila go ciekły uran
Aktualizacja: 2025-09-20T07:21:00+02:00
7:11
Polska kolej testuje kluczowy system. Od niego zależy bezpieczeństwo na torach
Aktualizacja: 2025-09-20T07:11:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA