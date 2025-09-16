Nie wierzyłem, że to powiem – nowy macOS 26 naprawdę mi się podoba

Ładowanie...

Apple w tym roku postanowił zaszaleć i ujednolicić nazewnictwo wszystkich systemów operacyjnych, które w tym roku noszą numer 26. Oprócz tego zdecydowano się także na jedną wspólną stylistykę - Liquid Glass. Nie powiem, żebym został jej fanem, ale w macOS jest ona tylko dodatkiem.

macOS 26 wykorzystuje stylistykę Liquid Glass. Ale nie tak nachalnie jak w iOS

iOS 26 w głównej mierze bazuje na odświeżonym podejściu do projektowania systemów Apple’a. Wszystkie zakątki systemu: od ekranu głównego i blokady, przez centrum sterowania po najróżniejsze aplikacje i menu. Praktycznie wszędzie widać to podejście już na pierwszy rzut oka.

Natomiast w macOS Tahoe 26 motyw szkła jest znacznie mniej zauważalny. Gdy po raz pierwszy uruchomiłem swojego maka po aktualizacji, miałem wrażenie, że nic się nie zmieniło. Pasek z aplikacjami minimalnie się wydłużył, ale przezroczystość była już wcześniej, w macOS Sequoia 15. Nowością jest połączenie górnego paska z pulpitem - wcześniej był odseparowany.

Tak wygląda z domyślnym trybem ikon

Wygląda na to, że to jeden z efektów zastosowania Liquid Glass. Gdzie jeszcze możemy zauważyć nowe podejście do stylistki w macOS 26? W menu szybkich funkcji takich jak WiFi, Bluetooth, AirDrop znajdującym się w prawym górnym rogu. Ten element ewidentnie wykorzystuje przyciski i okienka Liquid Glass.

A tak z motywem ikon Liquid Glass

Ale już elementy obok, jak WiFi, zegar czy dźwięk, pozostają w starym stylu. Tak samo jest w widżetami przypiętymi do ekranu głównego, gdy używamy domyślnego stylu ikon systemowych. W samych ustawieniach i folderach (w aplikacji Finder)… też brakuje zauważalnych elementów nowej stylistyki Apple’a.

Podobne podejście producent zastosował w przypadku iPhone’a, tyle że system iOS jest z zasady prostszy niż macOS - brakuje w nim licznych menu, które znajdziemy na systemie dostosowanym z myślą o komputerach. Dlatego brak większej liczby elementów Liquid Glass jest znacznie bardziej zauważalny na makach niż na iPhone’ach.

Oczywiście, możemy także ustawić przezroczysty motyw dla ikon i widżetów tak jak na iPhonie. Tyle że wtedy oprogramowanie traci na czytelności. I, co gorsza, nie jest pozbawione błędów - co widać powyżej.

Ale ogólnie - nowy system mi się podoba. Jest znacznie nowocześniejszy niż wcześniej

Już wcześniejsza wersja macOS Sequoia 15 należała do lepiej wyglądających systemów operacyjnych. Apple w Tahoe 26 wykonał jeszcze więcej szlifów sprawiających, że stylistyka oprogramowania prezentuje się jeszcze lepiej niż dotychczas. Co mam na myśli? Na przykład fakt, że usunął tę brzydką, zauważalną belkę na górnym pasku funkcji i zintegrował ją z pulpitem. Dzięki temu całość wygląda bardziej spójnie.

Druga sprawa to interfejs, który w macOS26 zyskał znacznie więcej zaobleń. Widać je dosłownie wszędzie - krawędzie okien aplikacji nie są już tak ostre, w widżetach bardzo podobnie, a nawet w Ustawieniach widać tę zmianę. Zaoblone są też przyciski (wstecz, do przodu). Mniej ostre krawędzie widać także przy przełącznikach np. gdy uruchamiamy WiFi lub inną łączność.

Taka stylistyka faktycznie odświeża system. Wygląda świeżej i lżej niż wcześniej. Niestety, nie wszystkie zmiany wyszły Apple’owi na dobre. Nowy zasobnik aplikacji to dla mnie rozczarowanie. Wcześniej był szerszy i wygodniejszy, a teraz domyślne okno jest malutkie i można je co najwyżej rozciągnąć w górę lub w dół. Do tego po każdym zamknięciu uparcie wraca do oryginalnego rozmiaru.

To nie wszystlp/ W macOS 26 pojawiła się aplikacja Telefon, która kopiuje informacje z iPhone’a. Dzięki temu można łatwo wybrać numer, np. podczas rozmów na FaceTime. Podoba mi się też zmiana w przeglądarce Safari - została dopasowana do nowej, zaoblonej stylistyki. Całość prezentuje się wyjątkowo dobrze.

Safari

Albert Żurek 16.09.2025 15:31

