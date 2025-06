Szybki i wspaniały. Nowy macOS sprawił, że chcę MacBooka

Liguid Glass to coś, co do mnie przemawia. Pasek menu jest przezroczysty, dzięki czemu wyświetlacz wydaje się większy. Podobnie jest z systemowymi okienkami, paskami bocznymi i paskami narzędzi. Nowy system pozwala na znacznie większą personalizację, a ikonki mają nowy, bardziej przejrzysty wygląd. Będziecie mogli zmieniać kolory folderów, dodawać do nich symbole, tak żeby od razu wiedzieć, co zawiera dany folder.